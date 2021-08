Jest nowy wiceminister rozwoju i technologii. Zastąpił Annę Kornecką z Porozumienia

W czwartek 26 sierpnia za pośrednictwem Twittera Ministerstwo Rozwoju i Technologi poinformowało o zmianie personalnej w resorcie. Premier Mateusz Morawiecki powołał Piotra Uścińskiego na stanowisko sekretarza stanu w MRiT.

„Wiceminister będzie odpowiadał w resorcie za budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo” – podkreślono w komunikacie resortu.

Dymisja Anny Korneckiej

O dymisji wiceminister Anny Korneckiej powiadomił nagle w środę rzecznik rządu. Jako oficjalny powód decyzji podano „niezadowalające tempo prac nad kluczowymi projektami Polskiego Ładu w zakresie ułatwienia budowy domów 70m2 oraz zakupu mieszkań bez wkładu własnego”. Dymisja wiceminister zbiegła się jednak w czasie z jej bardzo krytyczną wypowiedzią na temat sztandarowego programu PiS, jakim jest Polski Ład.

We wtorek 3 sierpnia Anna Kornecka mówiła w TVN24: „Czuję się w obowiązku, żeby protestować i sygnalizować, jeżeli podejmowane są decyzje, które potencjalnie – potencjalnie, bo jeszcze nie mamy ostatecznej treści ustawy w parlamencie – mogą szkodzić dużej liczbie Polaków”. Wiceminister dowodziła m.in., że „wszystkie wyliczenia pokazują, że nawet podatnicy ci najmniejsi (...) na tych rozwiązaniach tracą. Tracą bardzo wiele, bo to nie jest 50-100 zł miesięcznie, to są bardzo często kwoty w tysiącach”. Wcześniej podobne zastrzeżenia wygłaszał lider Porozumienia, wicepremier i szef MRPiT Jarosław Gowin.

Piotr Uściński. Kim jest nowy wiceminister?

Piotr Uściński to absolwent Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej i ALK w Warszawie. Do tej pory trudnił się między innymi zarządzaniem spółkami prawa handlowego i pracą w sektorze IT jako kierownik dużych projektów wdrożeniowych i outsourcingowych. Z informacji opublikowanej na jego stronie internetowej wynika, że prowadził też własną działalność gospodarczą.

Uściński jest członkiem klubu poselskiego PiS.

Czytaj też:

Bratobójcza walka między dawnymi sprzymierzeńcami. Biją się o schedę po Gowinie