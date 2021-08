Startuje Campus Polska Przyszłości. Zobaczcie, program wydarzenia i koncerty

Jak piszą organizatorzy na stronie internetowej imprezy, Campus Polska Przyszłości to pierwsza tego typu inicjatywa w naszym kraju. Najkrócej nazywają ją „przestrzenią dialogu i spotkań, stworzoną dla aktywnych, młodych ludzi chcących mieć wpływ na przyszłość swojego kraju”. Wśród proponowanych tematów mają znaleźć się zarówno te gospodarcze, jak i dotyczące środowiska oraz demokracji. Zachęcają też do poznawania innych aktywnych osób: „aktywistek, społeczników, ekspertek, samorządowców, publicystek i muzyków”, niezależnie od doświadczenia, poglądów czy pochodzenia.

To bezpłatne wydarzenie zaplanowane od 27 sierpnia do 2 września odbywać się będzie na terenie osiedla Kortowo w Olsztynie. Organizatorzy zapewniają nocleg w akademikach Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, złożone z trzech posiłków wyżywienie, nieodpłatny udział we wszystkich punktach programu oraz pakiet powitalny dla uczestników. Oprócz porannych warsztatów przewidziano także czas na popołudniowy relaks i koncerty. Jedyne warunki to wypełnienie formularza oraz wiek pomiędzy 18. i 35. rokiem życia.

Pomysłodawcy Campusu starali się ściągnąć uczestników także poprzez obietnicę spotkań ze „znanymi i uznanymi” z kraju i zagranicy. Sugerowali, że wśród zaproszonych na wydarzenie gości znaleźć się mogą „noblistka, szefowa fundacji, europosłanka, a także inspirujący aktywiści, wybitni naukowcy, politycy i artyści. Spośród ujawnionych z nazwiska osób warto wspomnieć m.in. Swiatłanę Cichanouską, Donalda Tuska, Marcina Matczaka, Zygmunta Miłoszewskiego, Rafała Trzaskowskiego, Cezarego Łazarewicza, Jana Komasę czy Jakuba Żulczyka.

„Myślimy o Polsce, Europie i świecie za 50 lat”

„Myślimy o Polsce, Europie i świecie za 50 lat. Wyzwania przyszłości dotyczą wszystkich i wszyscy zadajemy sobie podobne pytania. Czy liberalna demokracja przetrwa? Czy powstrzymamy katastrofę klimatyczną? Jak wpłynie na nasze życie rozwój sztucznej inteligencji?” – zagajają organizatorzy na swojej stronie internetowej.

„Żeby znaleźć skuteczne rozwiązania lokalnych problemów potrzebujemy globalnego spojrzenia. Dlatego podczas Campusu Polska Przyszłości dajemy młodym Polkom i Polakom szansę na współpracę i zrozumienie najważniejszych trendów społecznych, politycznych i technologicznych. Liczymy, że właśnie dzięki twórczym, młodym ludziom powstaną nowe idee i kreatywne rozwiązania wspólnych wyzwań” – czytamy dalej.

„W Polsce są setki tysięcy aktywnych młodych ludzi, którzy wykonują tytaniczną pracę. Działają w stowarzyszeniach i fundacjach charytatywnych, pracują w samorządach — lokalnie budują swoje małe ojczyzny. Jednak często ich inicjatywy nie są skoordynowane, a organizacje i liderzy mają ze sobą za mało kontaktu. Dlatego stworzyliśmy Campus Polska Przyszłości — miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń, nawiązywania relacji i tworzenia innowacyjnych idei, które będą miały wpływ na rozwój naszego kraju” – tłumaczył idee Campusu Rafał Trzaskowski.

Program Campus Polska

W piątek 27 sierpnia o godzinie 17:00 na Placu Myśli Otwartej w Olsztynie nastąpi uroczyste rozpoczęcie wydarzenia. Na pierwszy dzień zaplanowano integrację i festiwal kolorów. Kolejny dzień to rozmowa na temat miast w kontekście wyzwań przyszłości oraz otwarcie licznych paneli dyskusyjnych i warsztatów.

W niedzielę 29 sierpnia tematem przewodnim będzie „obrona wartości Europy”. Tu również nie zabraknie warsztatów i paneli dyskusyjnych, a także wydarzeń specjalnych. W poniedziałek dyskutować będzie się kryzysie z Zachodu oraz gospodarce przyszłości. Zaplanowano też koncert Zalewskiego i Natalii Przybysz.

Wtorkowym tematem głównym będzie odpowiedź samorządów na wyzwania klimatyczne, a koncerty dadzą Organek i Monika Brodka. 1 września rozpocznie się od lekcji XX wieku w polskim kontekście i rozmowy z byłym RPO Adamem Bodnarem. Pełny program znaleźć można na stronie internetowej Campusu Polska Przyszłości.

