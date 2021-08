Trzaskowski i Tusk na jednej scenie. „Wyobrażacie sobie taką rozmowę Kaczyńskiego z Suskim lub Błaszczakiem?”

Inauguracja Campusu Polska Przyszłości rozpoczęła się od przemówienia głównego organizatora – prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Kolejną osobą na scenie był z lider PO, rywalizujący w pewnym momencie o funkcję szefa PO z Trzaskowskim – Donald Tusk.

Trzaskowski zaznaczył na wstępie, że słyszał wiele razy pytanie, o czym podczas spotkania będzie rozmawiał z Tuskiem i jaka będzie ta relacja po konflikcie o przywództwo między politykami. – To jest dowód na to, że my jesteśmy normalni. Jesteśmy w jednej partii, rozmawiamy, zupełnie normalna rzecz. Wyobrażacie sobie taką debatę między Kaczyńskim a Suskim albo Błaszczakiem? – pytał, wyraźnie ironizując. – To byłby kabaret – dodał.

Prezydent Warszawy wskazał również, co jego zdaniem jest największym wyzwaniem w walce z PiS. Wśród głównych tematów wymienił prawa kobiet, edukację, czy kwestie gospodarcze. – Nic mnie tak nie boli, jak to, co oni robią z edukacją. Oni próbują nas programować – jakiś urzędnik będzie nam mówił, co my mamy myśleć, jak interpretować. Szkoła powinna uczyć samodzielnego myślenia – przekonywał.

Czym jest Campus Polska Przyszłości?

Campus Polska Przyszłości to pierwsza tego typu inicjatywa w naszym kraju. Organizatorzy wskazują, że to „przestrzeń dialogu i spotkań, stworzona dla aktywnych, młodych ludzi chcących mieć wpływ na przyszłość swojego kraju”. Wśród proponowanych tematów mają znaleźć się zarówno te gospodarcze, jak i dotyczące środowiska oraz demokracji.

To bezpłatne wydarzenie zaplanowane od 27 sierpnia do 2 września odbywać się będzie na terenie osiedla Kortowo w Olsztynie. Organizatorzy zapewniają nocleg w akademikach Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, złożone z trzech posiłków wyżywienie, nieodpłatny udział we wszystkich punktach programu oraz pakiet powitalny dla uczestników. Oprócz porannych warsztatów przewidziano także czas na popołudniowy relaks i koncerty. Jedyne warunki to wypełnienie formularza oraz wiek pomiędzy 18. i 35. rokiem życia.

