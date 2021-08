Biedroń nie wierzy Tuskowi. „Trele morele, to dziaderskie na maksa”

– Trele morele, to dziaderskie na maksa – takimi słowami Robert Biedroń skwitował obietnicę Donalda Tuska uczynioną pod adresem osób, które czekają na wprowadzenie w Polsce związków partnerskich. Jeden z liderów Lewicy przypomniał, że takie same obietnice przewodniczący Platformy Obywatelskiej składał już 10 lat temu i do dziś postulaty te nie zostały wprowadzone w życie.

Biedroń nie martwi się też o to, że poprzez wydarzenia takie jak Campus Polska Przyszłości Tusk i Platforma mieliby przejąć głosy młodych od Lewicy. Jak zaznaczał, to właśnie jego formacja „jest wiarygodna w tym co mówi”. – Stawiamy kawę na ławę i mówimy jak jest – podkreślał.

Polityk skomentował też sytuację na granicy polsko-białoruskiej. – Jest bardzo prosty sposób na rozwiązanie sytuacji na granicy – stosowanie prawa – podkreślał. – Polska musi udzielić pomocy też z racji humanitarnej uchodźcom na granicy polsko-białoruskiej. Trzeba tych ludzi wpuścić – dodawał.

Czytaj też:

Hołownia: Zrobimy wszystko, by marszałek Witek odwołać