Nie będzie forsowania „lex TVN”? Bielan ucina spekulacje i powołuje się na rozmowę z Kaczyńskim

Jaką decyzję ws. „lex TVN” podejmie Andrzej Duda, jeżeli ustawa trafi na jego biurko? Ostatnie wypowiedzi prezydenta wywołały lawinę spekulacji. Andrzej Duda w wywiadzie dla TVP Info ocenił, że ustawa medialna to „bardzo kontrowersyjne rozwiązanie, które jest niezrozumiałe dla naszych partnerów z USA”. Już pod koniec minionego tygodnia portal Onet nieoficjalnie ustalił, że prezydent zawetuje tzw. ustawę medialną, a decyzja w tej sprawie miała zapaść w porozumieniu z kierownictwem Prawa i Sprawiedliwości.

„Lex TVN”. Adam Bielan: Nie doszło do zmiany naszego stanowiska

Sprawę w programie „Tłit” Wirtualnej Polski skomentował Adam Bielan z Partii Republikańskiej. – Rozmawiałem na ten temat („lex TVN” – red.) kilkanaście godzin temu z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Nie ma żadnej zmiany naszego stanowiska. Będziemy w tej sprawie głosować „za”, jeżeli ustawa wróci do Sejmu, tak jak głosowaliśmy przed wakacjami – powiedział poseł.

Nie doszło do zmiany naszego stanowiska w tej sprawie. To jest po prostu nieprawda – zaznaczył.

Adam Bielan odniósł się także do wcześniej wspomnianej wypowiedzi prezydenta w sprawie „lex TVN”. – Prezydent wypowiada się dyplomatycznie. Mamy sytuację, w której duży koncern telewizyjny od lat obchodzi polskie prawo i to jest ustawa, która to prawo uszczelnia – ocenił polityk.

