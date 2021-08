Polityk Solidarnej Polski o działaniach na granicy Polski i Białorusi. „Quasi-terrorystyczne metody”

Poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski odniósł się do osób, które zniszczyły zapory techniczne na granicy polsko-białoruskiej. Zdaniem polityka aktywiści powinni znaleźć się w więzieniu, bo jeśli ktoś narusza „instalację i płoty zabezpieczające wschodnią granicę RP i Unii Europejskiej i robi to jak sabotażysta i quasi-terrorysta, to powinien być surowo ukarany”.

Granica polsko-białoruska. Polityk Solidarnej Polski o działaniach reżimu Aleksandra Łukaszenki

– Jeśli ci ludzie posiedzą parę dni w areszcie, to może nauczą się, że nie ma żartów z państwem polskim, zwłaszcza kiedy jesteśmy atakowani przez zewnętrzne państwo, a reżim Aleksandra Łukaszenki prowadzi działania o charakterze hybrydowym – mówił na antenie Radia Wnet Kowalski.

Poseł Solidarnej Polski wymieniał, że akcja białoruskiego KGB z migrantami dawno by się już skończyła, gdyby nie politycy Platformy Obywatelskiej i Lewicy na granicy Polski i Białorusi czy próba zniszczenia ogrodzenia. Kowalski przekonywał, że brak zainteresowania jest „jednym z elementów fiaska operacji związanych z wojną dezinformacyjną”.

Granica Polski i Białorusi. Janusz Kowalski „doradza” Donaldowi Tuskowi

Polityk zaznaczył, że osoby, które jadą na granicę, przeszkadzają funkcjonariuszom Straży Granicznej, próbują wywołać chaos dezinformacyjny, szkodzą bezpieczeństwu Polski. Kowalski krytykował władze PO, że nie zareagowały na „harce” swoich posłów. Zdaniem polityka Solidarnej Polski Donald Tusk powinien wyrzucić ze swoich szeregów: Franciszka Sterczewskiego, Klaudię Jachirę, Dariusza Jońskiego oraz Michała Szczerbę.

