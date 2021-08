Wiceszefowa KE spotkała się z Mateuszem Morawieckim i RPO. „Komisarz podkreśliła, że niepokoi się…”

W poniedziałek 30 sierpnia doszło do spotkania premiera Mateusza Morawieckiego i komisarz Very Jourovej. – Spotkanie pana premiera Mateusza Morawieckiego odbyło się w związku z wizytą komisarz Very Jourovej na uroczystościach rocznicy powstania Solidarności. Miało charakter kurtuazyjny. Na spotkaniu były omawiane bieżące sprawy z zakresu działań pani komisarz – poinformował rzecznik rządu, którego słowa cytuje portal Polsat News.

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej i rozprawa w TK

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. wartości i przejrzystości spotkała się również z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. – Była mowa o najważniejszych problemach, które są związane z prawami człowieka i są w polu zainteresowania UE. Kwestia orzeczeń TSUE dotyczących władzy sądowniczej także do nich należy – powiedział Marcin Wiącek po spotkaniu.

Podczas rozmowy poruszono m.in. kwestię kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. „Marcin Wiącek przedstawił pani komisarz ustalenia RPO w tej sprawie. Vera Jourova podkreśliła, że ufa, iż polski rząd będzie wykonywał postanowienia Konwencji Genewskiej” – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie RPO.

„Pani komisarz podkreśliła, że niepokoi się sprawą wtorkowej rozprawy w Trybunale Konstytucyjnym ws. wyższości polskiej Konstytucji nad prawem unijnym, o co wniósł premier. Kwestia prymatu prawa Unii jest bowiem podstawową sprawą dla wspólnoty europejskiej” – podano dalej.

