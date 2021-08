Odlot w „Wiadomościach” TVP. Porównano słowa Nitrasa do retoryki Hitlera

„Dyskryminacja i represje – to może czekać katolików w Polsce, jeżeli Platforma Obywatelska zdobędzie władzę. Tak wynika z wypowiedzi wpływowego polityka tej partii – Sławomira Nitrasa. Zdaniem komentatorów partia Donalda Tuska właśnie ujawniła swój plan na rządzenie, a zwykli wierni pytają – czym zasłużyliśmy na to, by być nękani?” – tak materiał Krzysztofa Nowiny Konopki i Karoliny Pietrak zapowiedziała prowadząca „Wiadomości” Edyta Lewandowska.

Dziennikarze rozpoczęli materiał od pokazania zdjęć z Piechowic na Kaszubach, gdzie mieszkańcy postawili wielki krzyż. Następnie przypomniano słowa Sławomira Nitrasa, które padły podczas Campusu Polska. Polityk PO m.in. zastanawiał się czy nam jest potrzebny przyjazny rozdział Kościoła od państwa. – Uważam, że za naszego życia katolicy w Polsce staną się mniejszością. Dobrze, żeby to się stało w sposób niegwałtowny, racjonalny. Na zasadzie: to jest uczciwa kara za to, co się stało. Musimy was opiłować z pewnych przywilejów – powiedział poseł.

W materiale „Wiadomości” nie zabrakło także sondy ulicznej, w której wszyscy odpytywani Polacy mówili, jak wielkim nieszczęściem jest odejście od Chrystusa. Prof. Grzegorz Kucharczyk z PAN stwierdził, że „wypowiedź Sławomira Nitrasa przypomina najgorsze propagandowe narracje przeciwko Kościołowi znane z totalitarnych reżimów”. Następnie widzowie mogli zobaczyć Adolfa Hitlera, który po wydaniu przez papieża Piusa XI encykliki potępiającej narodowy socjalizm, zapowiedział dobranie się do Watykanu, a ofiarami stało się tysiące księży i zwykłych wiernych.

Widzowie „Wiadomości” usłyszeli także wypowiedź abp Marka Jędraszewskiego, który stwierdził, że podobną retorykę stosowano wobec Żydów. Następnie przypomniano, że w czasach PRL twarzą walki z Kościołem był Jerzy Urban.

Nie zabrakło także ulubionego bohatera „Wiadomości” TVP – Donalda Tuska. Lidera PO pokazano w towarzystwie emerytowanego papieża Benedykta XVI oraz przy grobie Jana Pawła II. Dziennikarz TVP skomentował, że „były szef Rady Europejskiej pochwalił się zdjęciami ze ślubu kościelnego dopiero przed startem w wyborach prezydenckich a w kampanii do Sejmu pojawiły się zdjęcia rodziny Tusków w towarzystwie krzyża i świętych obrazków, których podczas innego wywiadu, nagranego 2 lata później, już nie było”.

Wspomniano także o słowach Tuska, że „nie będzie klękał przed biskupami”. Walka z krzyżem i religią w kościołach, oskarżenia o rzekome przywileje – to program PO, w który ostatnio wpisano rewolucyjną agendę obyczajową – legalizację związków homoseksualnych adopcję dzieci oraz aborcję i eutanazję na życzenie – podsumował.

