Będą wcześniejsze wybory? Cimoszewicz: To scenariusz bardziej realny niż kiedykolwiek

W rozmowie z TVN24 Włodzimierz Cimoszewicz ocenił, na ile prawdopodobny jest scenariusz, że na wiosnę odbędą się przedterminowe wybory parlamentarne. Zdaniem europosła, jest to znacznie bardziej realna możliwość niż kiedykolwiek do tej pory. – Władza Jarosława Kaczyńskiego wisi na włosku. Jeżeli większość parlamentarna zależy od porannego nastroju pana Kukiza, wybitnego męża stanu, to znaczy, że dzisiaj to nie Kukiz wisi u klamki Kaczyńskiego, tylko jest odwrotnie. Przypuszczam, że to jest mało komfortowe położenie – ocenił polityk.

Cimoszewicz o wcześniejszych wyborach

Zdaniem Włodzmierza Cimoszewicza, gdyby prezes PiS miał pewność czy duże prawdopodobieństwo, że wygra wybory, organizowałby je w tej chwili bardzo szybko. – W ten sposób też zapobiegałby dalszym podziałom w tej już tylko tak zwanej Zjednoczonej Pawicy, bo nie jest ona zjednoczona. Więc wydaje mi się, że scenariusz przyśpieszonych wyborów, zwłaszcza też, że opozycja ciągle nie jest w jakiś sposób zorganizowana w szerszym porozumieniu, staje się bardzo prawdopodobny – mówił polityk.

W opinii europosła opozycja ma wielką szansę wygrania wyborów. – Mówię o stworzeniu koalicji wyborczej, albo przynajmniej o takich uzgodnieniach, które pozwolą taką koalicję zorganizować i ogłosić szybko. Do jakiegoś stopnia opozycja oczywiście kontroluje, kiedy te wybory będą, bo Sejm musi znaczącą większością taką rezolucję przyjąć. Chociaż byłoby oczywiście dziwne, gdyby dzisiaj opozycja głosowała przeciwko przyspieszeniu wyborów – podsumował.

