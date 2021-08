Adam Bielan: PO zapowiada ataki na polskich katolików

Adam Bielan komentował wystąpienia polityków na Campusie Polska Przyszłości. Lider Partii Republikańskiej przekonywał w Polsat News, że „nie widzi żadnego powodu, aby odebrać Polsce choćby jedno euro”. – Jesteśmy uważani za prymusa w wydawaniu środków unijnych – komentował.

Zdaniem Bielana na taki scenariusz pracuje część opozycji. Polityk nawiązał do byłej komisarz UE ds. rynku wewnętrznego i usług. Elżbieta Bieńkowska mówiła o tym, że „Unia Europejska nie ma wyjścia i musi nałożyć dzienne kary na Polskę, albo wstrzymywać finansowanie”.

Adma Bielan o Donaldzie Tusku: zapowiada rewolucję

Bielan odniósł się również do słów Donalda Tuska, który powiedział o tym, że sędziowie wybrani przez KRS na zasadach ustalanych przez PiS przestaną być sędziami, kiedy PO dojdzie do władzy. – To zapowiedź tego, że nie będzie działała konstytucja – ocenił lider Partii Republikańskiej. Dodał, że te „słowa byłego premiera zapowiadają rewolucję”.

Bielan stwierdził, że Tusk nie porwał swoim wystąpieniem młodzieży, a Rafał Trzaskowski „wbijał mu szpile podczas dyskusji”. – Widać, że tam coraz mocniej trzeszczy, ale nie będę całkowicie krytykował tej imprezy – mówił.

Lider Partii Republikańskiej: Nawet Palikot i Rozenek nie atakowali wyznawców wiary katolickiej

Według polityka Zjednoczonej Prawicy „Platforma Obywatelska zapowiada ataki na polskich katolików”. To nawiązanie do wypowiedzi Sławomira Nitrasa o „opiłowaniu katolików z przywilejów”. – Nawet postkomuniści i najbardziej antyklerykalni posłowie jak Janusz Palikot czy Andrzej Rozenek nie atakowali wyznawców wiary katolickiej, atakowano często hierarchów kościelnych – przyznał Bielan.

Bielan wspomniał też o rzekomym „planie likwidacji blisko 900 szpitali”. – Chce tego Tomasz Grodzki, przyszły minister zdrowia w rządzie PO. Chciałbym, żeby Platforma Obywatelska opublikowała listę tych szpitali, które mają być zlikwidowane, pojechała tam i powiedziała ludziom, dlaczego ma do tego dojść – powiedział. Sam marszałek Senatu tłumaczył, że „jego wypowiedź została zmanipulowana oraz wyrwana z kontekstu i donosiła się do przykładu Danii”.

