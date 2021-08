Uczestnik Campusu zapytał pytanie Balcerowiczowi. „To próba obrazy”

Leszek Balcerowicz pojawił się na Campusie Polska Przyszłości. To inicjatywa organizowana przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, która rozpoczęła się 27 sierpnia i potrwa do 2 września. Jednym z gości imprezy był Balcerowicz, który wziął udział w panelu „O co warto się bić”. Po przemówieniu, które trwało kilkadziesiąt minut, przyszedł czas na zadawanie pytań uczestników.

Osoba z publiczności zadała pytanie Leszkowi Balcerowiczowi

Jeden z młodych mężczyzn nawiązał do innej odpowiedzi Balcerowicza dotyczącej Polskiego Ładu. – Powiedział pan, że nie można wprowadzać zmian, nie konsultując ich z ludźmi i robić tego tak szybko, ponieważ jest to „naplucie ludziom w twarz”. I teraz pytanie co do pana zmian, które nazywamy wszyscy terapią szokową, które były błyskawiczne i spowodowały hiperinflację, bezrobocie i doprowadzały do samobójstw – zaczął uczestnik Campusu Polska Przyszłości.

Do tych słowach Balcerowicz zaczął kręcić głową, ale młody mężczyzną kontynuował swoje pytanie. – Czy tak naprawdę, one też nie były w pełni demokratyczne, te pierwsze zmiany kapitalistyczne w czasie rządu Mieczysława Rakowskiego, który jest niedemokratyczny i później w czasie rządu Tadeusza Mazowieckiego, który jest częściowo demokratyczny. Czy pana zmian nie można nazwać „napluciem ludziom w twarz”? – zakończyła osoba z publiczności.

Były wicepremier odpowiedział uczestnikowi Campusu Polska Przyszłości: próba obrazy

Balcerowicz odpowiedział, że według niego „to nie jest pytanie, tylko próba obrazy”. Według byłego ministra finansów młody mężczyzna popełnił „głupi błąd i porównał sytuacje nieporównywalne”. Następnie publiczność zaczęła bić brawo, a prowadzący dyskusję poprosił o zadanie ostatniego pytania przez innego uczestnika.

Czytaj też:

Spór o zmiany klimatyczne na Campusie Polska Przyszłości. Uczestnicy kontra Leszek Balcerowicz