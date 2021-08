Rząd chce wprowadzić stan wyjątkowy. Będzie dodatkowe posiedzenie Sejmu

Ryszard Terlecki powiedział w rozmowie z PAP, że konieczne będzie zwołanie dodatkowego posiedzenia Sejmu. Na razie nie wyznaczono terminu obrad. Wicemarszałek Sejmu przekazał, że zależy to od decyzji Andrzeja Dudy. Prezydent po podpisaniu rozporządzenia w sprawie stanu wyjątkowego ma 48 godzin na przesłanie go do Sejmu. – Posłowie mogą się zebrać w piątek 3 września lub poniedziałek 6 września – informował Ryszard Terlecki.

Rząd chce wprowadzić stan wyjątkowy

Rada Ministrów we wtorek 31 sierpnia przyjęła projekt uchwały o skierowaniu do prezydenta wniosku o wprowadzenie stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego. Jak mówił na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki, stan wyjątkowy zostałby wprowadzony na 30 dni. Szef rządu zaznaczył, że takie działania to reakcja na sytuację na granicy z Białorusią, gdzie reżim Alaksandra Łukaszenki kieruje migrantów m.in. z Iraku.

– Sytuacja na granicy z Białorusią jest cały czas kryzysowa, cały czas napięta (...). Reżim Łukaszenki postanowił wypchnąć tych ludzi na terytorium Polski, Litwy i Łotwy, aby wprowadzić element destabilizujący na terytorium naszych krajów – mówił Morawiecki. Premier stwierdził, że działania Białorusi to element walki hybrydowej, realizowane według „scenariusza napisanego w Mińsku”.

