Gowin tłumaczy, dlaczego Kaczyński myśli o przedterminowych wyborach. „Mam wiedzę”

Jarosław Gowin podczas wywiadu radiowego pytany był m.in. o wspólny start w wyborach z PSL. Stwierdził, że za wcześniej jest na rozmowę o wspólnych listach, ale przypomniał o dawnej współpracy z tą partią i mówił o obecnych projektach. Razem z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i Agnieszką Ścigaj ogłaszał we wtorek 31 sierpnia wspólny program samorządowy.

Gowin zaznaczył, że nie wyklucza samodzielnego startu, później jednak wspominał o konieczności wystawienia przeciwko PiS dużych bloków. – Ordynacja preferuje duże listy, duże koalicje – zwracał uwagę. – Myślę, że w tym centrum powstanie jedna lista, albo dwie. Jeżeli powstaną trzy, to to jest najlepszy scenariusz do kontynuacji rządów PiS – zaznaczał.

Gowin o szansach na przedterminowe wybory: 50/50 rzut monetą

Szef Porozumienia podkreślał, że najbliższe wybory mogą odbyć się już w 2022 roku. – Uważam, a nawet mam wiedzę, że Jarosław Kaczyński bardzo poważnie bierze pod uwagę możliwość przedterminowych wyborów wiosną 2022. Dlatego, że w 2023 roku konieczne będą dotkliwe cięcia budżetowe – mówił.

Komisja Europejska już zapowiedziała, że nie pozwoli państwom członkowskim na dalsze rozluźnianie tzw. reguły wydatkowej. Krótko mówiąc nie będzie można się dalej zadłużać. Budżet na rok 2022 dało się spiąć właśnie dlatego, że ta reguła nie obowiązuje. W momencie, gdy Jarosław Kaczyński wie, że konieczne będą te dotkliwe społecznie cięcia, może się zdecydować na wcześniejsze wybory – wyjaśniał. Szanse na taki scenariusz ocenił na „50/50 rzut monetą”.

