Duda ma złożyć podpis ws. stanu wyjątkowego. Znane szczegóły

Prezydent ma w czwartek złożyć podpis pod rządowym rozporządzeniem dotyczącym wprowadzenia stanu wyjątkowego na pograniczu Polski i Białorusi – informuje RMF FM. Następnie Andrzej Duda ma niezwłocznie przesłać dokument do Sejmu. Waży się, od której godziny ma obowiązywać stan wyjątkowy. Decyzja może zapaść na spotkaniu technicznym w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

Stan wyjątkowy. Po podpisie Andrzeja Dudy potrzebne dodatkowe posiedzenia Sejmu

W związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego konieczne będzie zwołanie dodatkowego posiedzenia Sejmu. Na razie nie wyznaczono terminu obrad. Ryszard Terlecki tłumaczył, że po podpisaniu przez głowę państwa rozporządzenia, Duda ma 48 godzin na wysłanie go do Sejmu. Wicemarszałek tłumaczył, że posłowie mogą się zebrać w piątek 3 września lub poniedziałek 6 września.

Rząd we wtorek przyjął projekt uchwały o skierowaniu do prezydenta wniosku dotyczącego wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego i lubelskiego. Mateusz Morawiecki tłumaczył, że stan wyjątkowy obowiązywałby przez 30 dni. Decyzja ma być reakcją na to co dzieje się przy granicy Polski i Białorusi. Prezydent Aleksander Łukaszenka ma ściągać tam migrantów z różnych krajów.

Granica polsko-białoruska. Prezydent o zaniepokojeniu mieszkańców

Duda mówił we wtorek, że wzmocnienie granicy jest konieczne również w związku z rosyjskimi manewrami na Białorusi Zapad 2021. Głowa państwa mówiła, że mieszkańcy pasa granicznego zgłaszali obawy związane z napiętą sytuacją rejonie i trzeba ich uspokoić. Prezydent wyraził nadzieję, że jego decyzja spotka się z przychylnością ze strony Sejmu.

