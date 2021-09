MSZ sprawdza izraelskie wycieczki do Polski. Szykują się zmiany?

Przypomnijmy, że stosunki między Polską a Izraelem zaostrzyły się niedawno w wyniku nowelizowanego w naszym kraju Kodeksu postępowania administracyjnego. Strona polska wskazywała, że zmiany są konieczne, by poradzić sobie z wypaczeniami spowodowanymi reprywatyzacją, z kolei strona izraelska uważa, że zmiany uderzają w ubieganie się o zwrot powojennego mienia żydowskiego. W wyniku konfliktu chargé d'affaires ambasady w Warszawie dostał nakaz powrotu do Izraela, a ambasador Polski w Izraelu miał, zgodnie z wolą Izraela, nie wracać z powrotem do kraju. – Z pewnością, jeżeli nie będzie zmiany postępowania po stronie Izraela, to będziemy musieli reagować symetrycznie – zapowiedział wiceszef MSZ na antenie TV Republika.

MSZ przygląda się izraelskim wycieczkom do Polski

Paweł Jabłoński odniósł się podczas rozmowy także do innej kwestii związanej z relacjami między Polską a Izraelem. Zdaniem wiceszefa MSZ, wątpliwości budzą izraelskie wycieczki do Polski. – Uważam, że wycieczek młodzieży izraelskiej do Polski powinno być jak najwięcej. To bardzo dobrze, żeby młodzi ludzie przyjeżdżali z Izraela i innych krajów do Polski i poznawali nasz kraj. Natomiast tryb, w jakim dziś wycieczki się odbywają, budzi bardzo duże wątpliwości, bo to nie chodzi tylko o uzbrojoną ochronę, która też jest zjawiskiem niespotykanym i nieuzasadnionym. W Polsce poziom bezpieczeństwa jest znacznie wyższy niż na przykład w Niemczech czy krajach zachodnich. To jeden z elementów, który budzi niezrozumienie i słuszne oburzenie polskiej opinii publicznej. Myślę, że należy o tym bardzo poważnie porozmawiać – tłumaczył.

Jak dodał, wątpliwości resortu budzą również treści prezentowane podczas takich wycieczek. – Młodzież uczy się o Polsce i to Polskę kojarzy ze zbrodniami II wojny światowej, zbrodniami holokaustu. Nie kojarzy tych zbrodni z Niemcami. Niemcy dziś przedstawiane są jako kraj przyjazny i nowoczesny. Tam jest narracja zupełnie inna. To jest coś, co należałoby zmodyfikować – uznał. Jabłoński wskazał przy tym, że w MSZ trwa analiza prawna podstaw, na których odbywają się wycieczki. Jak zapowiedział, we wrześniu przedstawione mają z kolei zostać dalsze działania w tym zakresie. Nie ujawnił jednak kierunku możliwych zmian.

