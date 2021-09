Bogdan Borusewicz na Marszu Porozumienia. „Jeżeli oni uważają, że nas nogi zabolą, to się mylą”

W 41. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych ulicami Gdańska przeszedł Marsz Porozumienia, w którym uczestniczyło kilkaset osób. Przed startem wydarzenia przemówienie wygłosił Bogdan Borusewicz, jeden z inicjatorów i współorganizatorów strajku w Sierpniu 1980 roku w Stoczni Gdańskiej.

Gdańsk. Bogdan Borusewicz na Marszu Porozumienia

– Cieszę się, że spotykamy się na tym marszu, który jest marszem pamięci, ale ma także odniesienie do dnia dzisiejszego. W tym i kolejnym marszu będziemy pamiętali, jakie były wartości Sierpnia. Są to zwalczanie cenzury, to wolność dla wszystkich i niezgoda na represje polityczne. To możliwość organizowania się zgodnie ze swoimi zasadami w związki zawodowe, stowarzyszenia, czyli wolność organizowania się – powiedział Bogdan Borusewicz, którego słowa cytuje Wirtualna Polska.

W dalszej części wystąpienia senator powiedział, że obecnie organizacja kolejnych wydarzeń (takich jak Marsz Porozumienia), w obronie wartości z Sierpnia, może okazać się konieczna. – Jeżeli oni uważają, że nas nogi zabolą, to się mylą – mówił Bogdan Borusewicz.

W wydarzeniu wzięli również udział m.in. sygnatariusze Porozumień Sierpniowych i dawni opozycjoniści, a także Ludwika Wujec, Henryka Krzywonos-Strycharska, Danuta Wałęsa, Aleksandra Dulkiewicz. Obecni byli również sędziowie Paweł Juszczyszyn i Dorota Zabłudowska oraz przedstawiciele organizacji społecznych.

