Dominik Tarczyński schudł 12 kg. Internauci dopytują o sposób

„–12kg” – napisał krótko Dominik Tarczyński. Europoseł opublikował zdjęcie, na którym pozuje, uśmiechając się. Post polityka do chwili publikacji tekstu zdobył ponad 2,7 tys. polubień, a stu użytkowników Twittera zdecydowało się podać omawiany wpis dalej.

Dominik Tarczyński schudł kilkanaście kilogramów. Internauci dopytują

Jeden z internautów chciał poznać sposób, który doprowadził polityka do zrzucenia kilkunastu kilogramów. „Brawo! Jaka dieta, Panie Pośle?” – napisał. Dominik Tarczyński nie pozostawił tego pytania bez odpowiedzi. Wskazał cztery grupy produktów, które wyeliminował z diety. „Zero makaronu. Zero słodyczy. Zero alkoholu. Zero pieczywa” – wypunktował we wpisie na Twitterze. Kolejny internauta dopytywał, czy polityk przeszedł na dietę wegetariańską. „Same warzywa czy mięso też?” – zapytał. „Głównie mięso” – odpisał Dominik Tarczyński.

„Jeszcze proszę tylko zaspokoić moją ciekawość i powiedzieć, czy to jedynie dieta? Czy też jakaś aktywność została włączona?” – tak brzmiało kolejne pytanie od innego internauty. „Tylko dieta i 7000 kroków dziennie. Zero ćwiczeń” – wskazał polityk.

