Adam Michnik na Campusie Polska o Lechu Wałęsie. Użył wulgaryzmu

Jednym z gości organizowanego przez Rafała Trzaskowskiego Campusu Polska był w środę 1 września Adam Michnik. Redaktor naczelny „Gazety Wyborczej” wziął udział w panelu pt. Polska rogatych dusz. Dziennikarz przyznał, że obawiał się spotkania z młodymi ludźmi. – Ja jestem dziaders. Swoje już widziałem, przeżyłem i przechorowałem. A tu są nowe wyzwania, przed którymi stajemy. Dopóki mamy do czynienia z rządami PiS-u, nie wierzę w możliwość realnej reformy. Ta wymaga dialogu społecznego, a z tym ludźmi z PiS-u nie da się rozmawiać. Oni tego dialogu wcale tego nie chcą – ocenił.

Michnik o istocie patriotyzmu

Adam Michnik mówił m.in. o czasach PRL i swojej działalności opozycyjnej. – W moim przekonaniu to, co jest dziś potrzebne, to świadomość, że to jaka będzie Polska, zależy od nas. Kiedyś największym błędem opozycji demokratycznej było przekonanie, że nasz głos to jest głos całego narodu – stwierdził. – To był głos części narodu. Natomiast ogromnie ważne jest zrozumieć, na czym polega istota dojrzałego patriotyzmu dzisiaj. Przede wszystkim to jest nas stosunek do Europy, do Unii Europejskiej. Kto godzi w miejsce Polski w UE, ten godzi w podstawowe elementy interesu narodowego – dodał.

Adam Michnik o Lechu Wałęsie

Redaktor naczelny opowiedział również o swoich wspomnieniach z 4 czerwca 1989 roku. – Byłem wtedy w stanie euforii, że mój kraj potrafił w pokojowy sposób ten system rozmontować. Wśród nas wielu ludzi krytykowało tę drogę szukania kompromisu, ale pamiętam nasze rozmowy z Jackiem Kuroniem i Bronisławem Geremkiem, gdzie mówiliśmy sobie, że nawet jeśli jest 5 procent szansy, to musimy spróbować, nie wolno nam tej szansy zmarnować – podkreślał.

Adam Michnik odpowiedział także na pytanie dotyczące polityki historycznej. – Jestem zdania, że powinno być w szkołach więcej symboli. Za mało mamy Miłosza, Herberta, Szymborskiej. Za mało także Kuronia, Geremka, Mazowieckiego, Lityńskiego czy Wójca – ocenił. – Ci, którzy chcą gumkować Lecha Wałęsę, to ja chcę im z tego miejsca powiedzieć, wiedząc, że używam słów nieprzyzwoitych: Panowie gumkujący Lecha Wałęsę, ze***cie się – podsumował.

