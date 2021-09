Jaki o reparacjach od Niemiec. „Dzisiaj każdy Polak byłby kilkukrotnie bogatszy”

Przy okazji 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej po raz kolejny powrócił temat reparacji. – Musimy sobie wszyscy zdać sprawę z tego, że to nie jest tylko historia. To nie tak, jak niektórzy mówią: zapomnijmy o przeszłości, myślmy tylko o przyszłości. Problem polega na tym, że nie możemy uczciwie rywalizować dziś z wieloma państwami, właśnie ze względu na to, co wydarzyło się w 1939 r. – stwierdził Patryk Jaki.

Jaki o reparacjach wojennych

Europoseł tłumaczył w rozmowie z wPolityce, że „aby to zrozumieć, trzeba wyobrazić sobie, że Polska w wyniku napaści Niemiec po II wojnie światowej straciła prawie 40 proc. zasobów państwa, a dla porównania Anglia czy Francja tylko 1 proc”. – Dlatego państwa Europy Zachodniej mają dziś taką nad nami przewagę i mogą nam skakać po głowach, w tak absurdalnych sprawach jak np. kwestia praworządności, gdzie chcą nas uczyć kultury – powiedział. Zdaniem polityka Solidarnej Polski „gdyby Niemcy zapłacili za wszystko, co zrobili wówczas Polsce, to dzisiaj każdy Polak byłby kilkukrotnie bogatszy”.

Patryk Jaki stwierdził, że Polska dawno powinna już wystosować wniosek o reparacje. – Gdyby to zależało ode mnie, dawno taki wniosek byłby wysłany. Nie mamy szans dostać tych pieniędzy, jeśli nic nie będziemy robić. To będzie ważyć także na kolejnych pokoleniach. Moje dzieci będą miały gorszy start niż dzieci z wielu państw zachodnich. Właśnie dlatego, że tak doszczętnie nas wówczas obrabowano i nikt do dziś nie oddał nam za to pieniędzy – podsumował.

