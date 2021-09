Gowin zabrał głos ws. stanu wyjątkowego. Jego była podwładna go wykpiła. „To już nawet nie jest śmieszne”

Do niedawna szef MRPiT i wicepremier, a także koalicjant PiS, Jarosław Gowin, nie ustaje w krytykowaniu byłych już kolegów ze Zjednoczonej Prawicy. Teraz sceptycznie odniósł się do głośnego pomysłu rządzących, a swoje wątpliwości wyraził na krótkim nagraniu zamieszczonym na Twitterze. Jarosław Gowin skomentował wniosek rządu do prezydenta, by w ponad 180 miejscowościach na terenie województw lubelskiego i podlaskiego wprowadzić stan wyjątkowy w związku z sytuacją na granicy z Białorusią.

Stan wyjątkowy na terenie dwóch województw? Gowin z apelem do władz

– Opinia publiczna jest tym zaskoczona i nie ukrywam również mojego zaskoczenia. Na podstawie tego, co powszechnie wiadomo, nie widać żadnych powodów, żeby stan wyjątkowy miał być wprowadzony – mówił Gowin, dodając przy tym, że nie wyklucza, że rząd może jednak posiadać jakąś wiedzę, która rzeczywiście przemawia za tym, by taki stan wprowadzić.

Szef Porozumienia ocenił, że jeśli rzeczywiście istnieją jakieś przesłanki, których nie powinna poznać opinia publiczna, to należy zwołać niejawne posiedzenie Sejmu i na takich obradach podzielić się tą wiedzą z opozycją. Gowin do nagrania dołączył jeszcze wpis o treści:

„Wprowadzenie stanu wyjątkowego wymaga konsultacji rządu z opozycją. Jeśli blisko połowa Sejmu nie zostanie nawet słowem poinformowana o przyczynach takiej decyzji, to ciężko będzie nazywać ją inaczej niż »gra strachem Polaków«”.

Olga Semeniuk kpi z Gowina: Jakbyśmy z panem konsultowali wszystko...

Tweet i nagranie Gowina nie umknęły wiceminister Oldze Semeniuk z Ministerstwa Rozwoju, Technologii i Pracy (tym resortem kierował wcześniej lider Porozumienia), która już wcześniej, w mediach społecznościowych czy w telewizji, wielokrotnie kpiła z polityka. Nawet gdy ten był jeszcze jej przełożonym w resorcie.

Wiceminister skwitowała te wypowiedzi Gowina krótko i dobitnie:

„To już nawet nie jest śmieszne czy przykre. To straszne. Jakbyśmy konsultowali z panem wszystko i czekali, aż pan zrozumie, to państwo wyglądałoby jak projekty ustaw w resorcie, który pan niedawno opuścił”.

