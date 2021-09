UE wstrzymuje pieniądze dla Polski. Jaki ostro odpowiada Tuskowi

Paolo Gentiloni, komisarz UE ds. gospodarczych, powiedział na posiedzeniu Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego, że ostatnie działania polskich władz w sprawie sądownictwa, miały doprowadzić do tego opóźnienia wypłaty środków na Krajowy Plan Odbudowy. KE ma obawy o niezależność sądów i wolność mediów. Łącznie wstrzymano wypłaty 57 mld euro.

UE wstrzymuje środki dla Polski. Co na to Tusk?

W ostrych słowach działania polskich władz ocenił Donald Tusk. Lider PO stwierdził m.in. że „za obsesję prezesa PiS płacą wszyscy Polacy”. Porównał także obecną sytuację do tej, która miała miejsce w latach 50. XX wieku, gdy dla Europy przygotowano Plan Marshalla.

– Jarosław Kaczyński swoją nieodpowiedzialną i niemądrą polityką wyrządza Polsce i wszystkim Polakom dramatyczne szkody. Dziś UE wstrzymuje miliardy euro pomocy, której nasz kraj potrzebuje jak tlenu. Wstrzymuje tylko dlatego, że PiS niszczy polską praworządność i europejski ład prawny. Kiedyś Polskę ominął Plan Marshalla, bo byliśmy krajem autorytarnym rządzonym przez komunistów – powiedział Donald Tusk.

Patryk Jaki odpowiada Donaldowi Tuskowi

Do słów lidera PO odniósł się Patyk Jaki. – Nie, to nie jest tak, jak powiedział Donald Tusk. Chodzi o to, że Unia Europejska, a tak naprawdę Berlin, mówią nam wszystkim: będziemy tak długo blokować wam pieniądze i uprzykrzać wam życie, jak długo do władzy w Polsce nie wróci nasz człowiek, czyli Donald Tusk – stwierdził europoseł Prawa i Sprawiedliwości.

W dalszej części swojego wystąpienia polityk ocenił, że europejskich polityków nie interesuje ani demokracja, ani praworządność, ani to, co Polacy myślą. – Ich interesuje tylko jedna rzecz: niemiecki interes. A tego najlepiej będzie pilnował Donald Tusk – podsumował polityk.

