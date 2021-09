Sikorski zarzuca Jakiemu błąd. „Sądy nie mogą orzekać jak chcą”

Paolo Gentiloni, komisarz UE ds. gospodarczych, powiedział na posiedzeniu Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego, że ostatnie działania polskich władz w sprawie sądownictwa, miały doprowadzić do tego opóźnienia wypłaty środków na Krajowy Plan Odbudowy. KE ma obawy o niezależność sądów i wolność mediów. Łącznie wstrzymano wypłaty 57 mld euro.

Jaki krytykuje UE

W odpowiedzi Patryk Jaki stwierdził, że niestety zgoda na łamanie traktatów rozzuchwala. „Już nawet zawieszenie Izby Dyscyplinarnej, zgoda na katastrofalny pakiet klimatyczny i rozporządzenie o praworządności to za mało. Teraz mówią, że nie podoba się wniosek do TK ws. wyższości polskiego prawa, która wynika z konstytucji” – napisał polityk na swoim profilu na Twitterze.

„Czyli w Polsce już nie można składać wniosków do TK. Sądy nie mogą orzekać jak chcą bo »zabierzemy Wam kasę«. Ośrodek decydowania o wszystkim w Polsce przeniesiony do Brukseli (tak naprawdę do Berlina)” – dodał eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości.

Sikorski odpowiada Jakiemu

Na słowa Patryka Jakiego zareagował Radosław Sikorski. „Odwrotnie. Konstytucja stanowi, że ratyfikowane traktaty mają pierwszeństwo nad prawem krajowym. Jako europoseł ma Pan obowiązek tłumaczenia Unii wyborcom a nie wprowadzania ich w błąd” – wyjaśnił europoseł Koalicji Obywatelskiej.

Polityk PiS postanowił odpowiedzieć byłemu szefowi MSZ. „Tak, tylko wniosek dotyczy konstytucji, a ta jest wyżej. W dodatku jeśli chodzi o ratyfikowane traktaty – to zgoda – tylko działa zasada przyznania. Organizacji sądownictwa nigdy nie przekazaliśmy UE” – odparł Patryk Jaki.

