Ilu Afgańczyków trafi do Polski? Dworczyk sprostował swoją wypowiedź

Ilu Afgańczyków trafi do Polski?

W piątek 3 września szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów był gościem „Porannej rozmowy” Roberta Mazurka w RMF FM. Jak przekazał Dworczyk, do Polski trafi dziś kolejna grupa Afgańczyków ewakuowanych przez wojska NATO. To cywile, którzy przebywali do tej pory w Ramstein Air Base – największej amerykańskiej bazie lotniczej w Europie. Do naszego kraju w piątek dotrzeć ma około 250 obywateli Afganistanu.

– Polska w ramach solidarności sojuszniczej zgodziła się przyjąć na okres do trzech miesięcy około tysiąca Afgańczyków, którzy pomagali NATO w Afganistanie w ciągu ostatnich lat – przekazał Dworczyk. Dodał, że w Polsce docelowo zostanie maksymalnie 50 osób z nich. Czy wyrażą takie zainteresowanie – przekonamy się już na miejscu. Procedura jest taka, że przed przylotem do Polski nasze służby weryfikują osoby, które mają trafić do naszego kraju – bez względu na to, czy chcą pozostać w naszym kraju, czy w innym – wyjaśnił.

Z podanych przez Dworczyka informacji wynika, że do tej pory do Polski trafiło ponad 900 Afgańczyków, którzy pomagali polskiemu kontyngentowi wojskowemu i dyplomatom. Są oni teraz poddawani procedurom, które mają im umożliwić ubieganie się o status uchodźcy.

Dworczyk sprostował swoją wypowiedź

Godzinę po wywiadzie udzielonym Mazurkowi Dworczyk poinformował za pośrednictwem swojego Twittera, że pomylił się, jeżeli chodzi o ilość osób, które przyjmie Polska. „Sprostowanie – Polska w ramach solidarności sojuszniczej przyjmie 500 ewakuowanych współpracowników NATO na okres trzech miesięcy” – napisał.

twitterCzytaj też:

Padło pytanie o dymisję. Mazurek do Dworczyka: Panu kiepsko wychodzi kłamanie, jak pan patrzy prosto w oczy