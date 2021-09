Ważą się losy wójta Grunwaldu oskarżanego o „homofobiczne donosy”. W niedzielę rozstrzygnięcie

„Gazeta Olsztyńska” podaje, że referendum w Grunwaldzie odbędzie się w niedzielę 5 września. Mieszkańcy zdecydują w nim, czy wójt Adam Szczepkowski powinien pozostać na stanowisku, czy zostać odwołany. By referendum było skuteczne musi w nim wziąć udział przynajmniej 1400 uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy. Wówczas zwykła większość zdecyduje o losach wójta. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 7:00 do 21:00.

Wójtowi zarzuca się m.in. pisanie „homofobicznych donosów”

Referendum w sprawie odwołania wójta Adama Szczepkowskiego przed upływem kadencji to pokłosie wniosku popartego podpisami wymaganej liczby mieszkańców regionu. Inicjatorzy głosowania zarzucają wójtowi wiele nieprawidłowości w czasie sprawowania urzędu i przede wszystkim pisanie „homofobicznych donosów” do premiera Mateusza Morawieckiego.

Przypomnijmy, że chodzi o sprawę opisywaną przez „Gazetę Olsztyńską” już w kwietniu. Wójt gminy Adam Szczepkowski, zgodnie z informacjami gazety, napisał skargę na to, co dzieje się w regionie. Swój list skierował m.in. do premiera Mateusza Morawieckiego. W obszernym piśmie opisał z kolei, że córki dwóch radnych są lesbijkami. To, jego zdaniem, dyskwalifikowało wspomniane radne w piastowaniu zajmowanych stanowisk. Wójt miał także podać do wiadomości premiera informację, że jedna z radnych korzysta z leczenia psychiatrycznego.

Czytaj też:

Wójt gminy Grunwald napisał do premiera. „Doniósł”, że córki dwóch radnych są lesbijkami