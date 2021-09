Problem z obsadą karetek. Wojewoda mazowiecki prosi MON o pomoc

Wojewoda mazowiecki zwrócił się do szefa MON o oddelegowanie żołnierzy do obsady karetek pogotowia. „Wojewoda Mazowiecki zwrócił się do Ministra Obrony Narodowej z prośbą o oddelegowanie żołnierzy Wojska Polskiego posiadających kwalifikacje ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu, wynikające z przepisów ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, do zapewnienia obsady dyżurowej w 40 zespołach ratownictwa medycznego w terminie od 2 do 16 września br. z możliwością przedłużenia do 30 września" – poinformowało biuro prasowe wojewody, którego komunikat publikuje tvn24.pl.

Protest ratowników medycznych

Trwa ogólnopolski protest ratowników medycznych, którzy domagają się podwyżek. W ramach demonstracji część ratowników odmówiła przyjścia do pracy lub zapisała się na minimalną liczbę godzin podczas dyżurów. W ten sposób ratownicy chcą pokazać, że nie godzą się na warunki pracy, której poświęcają nawet kilkaset godzin miesięcznie. W ostatnich dniach z powodu braku dostępnych do wyjazdów karetek do akcji w Warszawie kilkakrotnie dysponowane były śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

