Michał Dworczyk wiedział o wadach karabinków Grot? Kolejne echa afery mailowej

Przypomnijmy, że na początku 2021 roku Onet opublikował pierwszy artykuł na temat problemów z flagowym polskim karabinkiem Grot. Onet przekonywał wówczas, że karabinek ma liczne wady, m.in. przegrzewa się, rdzewieje i jest podatny na liczne usterki. Portal podawał także, że żołnierze muszą płacić, kiedy z broni odpadają m.in. regulatory gazowe, co jest z kolei dość częstą sytuacją w przypadku karabinków Grot.

Teraz wyciekły maile, które co jakiś czas są ujawniane w wyniku tzw. afery mailowej. Chodzi o atak na skrzynkę szefa KPRM Michała Dworczyka, która zapoczątkowała serię wycieków. Obóz rządzący odcina się od sprawy i choć przyznaje, że atak był, to nie odnosi się do prezentowanych w przeciekach treści. Nie jest więc jasne, czy są to prawdziwe maile Michała Dworczyka, czy materiały zmanipulowane przez hakerów.

Michał Dworczyk wiedział o wadach karabinka Grot?

W najnowszych domniemanych mailach czytamy korespondencję dotyczącą jakości karabinków Grot z Fabryki Broni „Łucznik” w Radomiu. Z wiadomości tych wynika, że już 4 stycznia 2019 roku Michał Dworczyk otrzymał maila, który wprost wskazywał na poważne wady w konstrukcji broni. Z maila wynika, że Dworczyk jest zaznajomiony z tym tematem i informuje swojego rozmówcę, że o problemie z karabinkami dowiedział się podczas wizyty w fabryce.

Onet wskazuje, że informacja ta, jeśli jest prawdziwa, rzuca nowe światło na opisywaną w portalu sprawę. Przypomnijmy bowiem, że kiedy pojawiły się artykuły na temat karabinków, problemom z rdzewieniem zaprzeczał zarówno rzecznik fabryki, jak również płk Marek Pietrzak, rzecznik WOT.

W mailach pojawia się także prośba Dworczyka w sprawie listy osób, które miałby być odznaczone za udział w skonstruowaniu karabinka Grot. W odpowiedzi Gabriel Nowina Konopka, który od 2017 r. był Dyrektorem Biura Broń i Amunicja Polskiej Grupy Zbrojeniowej, przesyła wspomnianą listę i dodaje: Michał, nie zapomnij o sobie.

