Hołownia na kongresie: Jednym z pierwszym naszych działań po odsunięciu PiS od władzy...

W sobotę odbył się pierwszy kongres Polski 2050, ruchu zapoczątkowanego przez Szymona Hołownię. Pierwszą część wydarzenia zdominowały występy poszczególnych członków formacji, pojawiły się nawet krótkie dyskusje uczestników (występowali w duetach i brali udział w rozmowach na różne tematy). Głos zabierali m.in. Michał Kobosko, przewodniczący PL2050, ale też przedstawiciele formacji, a także jej parlamentarzyści.

Hołownia do PiS: Rozliczymy każdą aferę, każdy przekręt

Ostateczne podsumowanie planów PL2050 przedstawił Hołownia, który pojawił się przed członkami ruchu po ponad godzinie trwania kongresu. Hołownia zdecydowanie wypowiadał się na temat rządów Prawa i Sprawiedliwości: – Podwyżki, nagrody, marnowanie publicznych pieniędzy na tępą propagandę, czy betonozę.

Lider Polski 2050 nie tylko zapowiedział, że jego formacja odsunie PiS od władzy, ale też rozliczy partię rządzącą. – Przywrócimy Polsce praworządność, rozliczymy każdą aferę, każdy przekręt, każde złamanie Konstytucji – mówił Hołownia.

Program Polski 2050. Niektóre pomysły z kongresu

Szymon Hołownia w skrócie podsumowywał program Polski 2050, wybijając na pierwszy plan troskę o klimat, ale i praworządność. – Jednym z pierwszym naszych działań po odsunięciu PiS od władzy będzie uporządkowanie tego bagna, które wybiło w siedzibie i pobliżu Trybunału Konstytucyjnego – powiedział.

Jak mówił, PL2050 ma dwa pomysły na rozwiązanie problemów z TK: albo zlikwidować go i oddać sądom możliwość do odwoływania się do Konstytucji albo zmienić sposób wyboru sędziów do TK. Zapowiedział również, że w Karpaczu (tam odbędzie się Forum Ekonomiczne, dotychczas organizowano je w Krynicy), przedstawi propozycje uporządkowania kwestii zatrudniania w spółkach Skarbu Państwa.

– Wprowadzimy zakaz pracy w SSP dla posłów, senatorów, ministrów i wiceministrów oraz ich dzieci, małżonków, rodziców i innych osób bliskich. Zakaz ten będzie trwać podczas ich pracy w rządzie i Sejmie, ale będzie też trwać rok po oddaniu przez nich mandatu czy urzędu – powiedział Hołownia o planach PL2050 na kongresie.

Inny z pomysłów jego formacji zakłada, że prawo do głosowania w wyborach w Polsce uzyskiwałoby się nie w wieku 18 lat, jak jest to obecnie, a już w wieku lat 16.

To także w trakcie tego kongresu w końcu rozwiązała się zagadka gościa Polski 2050, którego zapowiadał Hołownia. Okazało się, że to aplikacja dla członków formacji o nazwie „Jaśmina”.

