Morawiecki o TVN: To nie są wolne media, to są wolne żarty

Mateusz Morawiecki został zapytany w RMF FM o kwestię nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Premier nawiązując do TVN24 przypomniał o decyzji KRRiT. Pod koniec sierpnia przewodniczący Witold Kołodziejski poinformował, że TVN24 został wpisany do rejestru i po 26 września stacja będzie mogła nadawać na holenderskiej koncesji.

Lex TVN. Mateusz Morawiecki o elemencie gry obcych państw

– My chcemy doprecyzować stan prawny. Okazało się, że podmiot spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego może bez przeszkód nabywać akcję polskich mediów i poprzez to wywierać gigantyczny wpływ na rzeczywistość – powiedział szef rządu. Morawiecki tłumaczył, że „media będące w rękach zagranicznych podmiotów są elementem gry tamtych państw wobec nas”.

– Jeśli chodzi o TVN, gdy patrzę na tę stację, jak gigantyczny hejt ona wywołuje na przykład wobec pana Pawła Kukiza, który jest jednym z najbardziej ideowych polityków, jakich poznałem w ostatnim czasie, jak zachowuje się absolutnie stronniczo, to wydaje mi się, że to nie są wolne media, to są wolne żarty – mówił premier.

Premier o niezależności Andrzeja Dudy

Morawiecki zwrócił się też do prowadzącego rozmowę, czy chciałby, aby „jego medium zostało kupione przez podmiot z jakiegoś kraju arabskiego”. – Chyba nie – stwierdził Krzysztof Ziemiec, na co usłyszał, że w takim razie jest zwolennikiem tzw. ustawy medialnej. Szef rządu dopytywany o potencjalne weto ze strony Andrzeja Dudy stwierdził, że o to należy pytać prezydenta i głowa państwa „podejmuje decyzje w 150 proc. automatycznie”.

Czytaj też:

Kukiz gościem Wojewódzkiego? Enigmatyczny wpis gwiazdy TVN, fani dzielą się teoriami