Sondaż o zmianach w szkolnictwie za Przemysława Czarnka. Jak wypadł minister edukacji?

Początek nowego roku szkolnego stał się przyczynkiem do tego, by wypytać Polki i Polaków na temat edukacji i zmian, które zachodzą w szkołach za sprawą działań Przemysława Czarnka, ministra edukacji i nauki. Rp.pl (portal „Rzeczpospolitej”) zlecił sondaż w tej sprawie, a przeprowadziła go pracownia SW Research.

Jak Polacy oceniają Czarnka? Nowy sondaż

W sondażu poproszono respondentów, by dokończyli zdanie: „Czy Pani/Pana zdaniem polska szkoła w wyniku reform Przemysława Czarnka zmienia się:” i dostali cztery odpowiedzi: „Na lepsze”, „Na gorsze”, „Nie mam zdania”, „Ani na lepsze, ani na gorsze”.

Zdecydowana większość badanych udzieliła odpowiedzi „na gorsze”, zrobiło tak 57 proc. z nich. Pozytywnie zmiany Czarnka oceniło zaledwie 13,2 proc. badanych. Odpowiedzi „Ani na lepsze, ani na gorsze” udzieliło natomiast 16,6 proc., a 13,2 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Podobny sondaż przeprowadziła wcześniej Ariadna dla Wirtualnej Polski, tam również Przemysław Czarnek był częściej negatywnie oceniany. 39 proc. było zdania, że jego zmiany są złe, 16 proc. miało do o nich dobre zdanie.

