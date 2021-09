Najnowszy sondaż partyjny. Rośnie poparcie dla PiS, spada PO

Gdyby do wyborów parlamentarnych doszło w najbliższą niedzielę, to do urn poszłoby „zdecydowanie” lub „raczej” łącznie 59,6 proc. Polaków – wynika z sondażu IBRiS dla Onetu. „Zdecydowanie” lub „raczej” na „nie” było 35,2 proc. badanych. Niezdecydowanych jest 5,2 proc. ankietowanych.

Sondaż poparcia partii politycznych. PiS rośnie, KO spada

Uczestnicy sondażu najczęściej wskazywali, że głosowaliby na Prawo i Sprawiedliwość. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chce głosować 36,6 proc. respondentów. To wzrost o trzy punkty procentowe względem poprzedniego badania. Chęć oddania głosu na Koalicję Obywatelską zadeklarowało 23,1 proc. badanych, co stanowi spadek o 3,1 pkt proc.

Kolejną pozycję w sondażu zajęła Polska 2050 Szymona Hołowni z wynikiem 11,5 proc. Poza podium uplasowała się Lewica, która w badaniu popiera 8 proc. Taki sam wynik uzyskała Konfederacja, która od ostatniego badania zdobyła 2,6 p.p. poparcia. W Sejmie znalazłoby się pięć partii. Poza progiem wyborczym znalazłoby się PSL-Koalicja Polska z wynikiem 4,4 proc. 8,4 proc. osób badanych w sondażu nie miało głosu.

Badanie przeprowadzono przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych dla portalu Onet.pl na próbie 1100 osób od 3 do 4 września metodą wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).



Sondaż skomentował m.in. Marek Migalski, który uderzył w KO. „Czy już wszyscy w opozycji zrozumieli, że ganianie się z pogranicznikami, nazywanie ich śmieciami i niszczenie zasieków granicznych służą PiS? Czy może jednak nadal panuje przekonanie, że jest klawo i trzeba tylko mocniej i silniej się wygłupiać?” - napisał na Twitterze były polityk.

