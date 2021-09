Adam Bielan ujawnił jedną z roszad w ramach rekonstrukcji rządu

Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości ma na jesieni przeprowadzić rekonstrukcję rządu. Wśród osób, które mają stracić stanowisko, wymieniany był Zbigniew Gryglas z Partii Republikańskiej. Miał go zastąpić były wiceprezes Porozumienia Karol Rabenda, który jest prezesem Stowarzyszenia „Republikanie” i współtworzył powstanie Partii Republikańskiej.

Adam Bielan: Kamil Rabenda ministrem aktywów państwowych za Zbigniewa Gryglasa

Na antenie Radia Plus głos w tej sprawie zabrał jeden z liderów Republikanów Adam Bielan, który potwierdził wcześniejsze nieoficjalne doniesienia. – Sprawa jest już przesądzona. To jest decyzja, która zapadła przede wszystkim w naszym gronie. My podejmujemy takie ruchy personalne kolektywnie, w przeciwieństwie do Jarosława Gowina, który miał zwyczaj podejmować decyzje samodzielnie, w sposób autorytarny – tłumaczył.

Europoseł PiS dodał, że „wysłał wniosek ws. Gryglasa i Rabendy do Jarosława Kaczyńskiego, Jacka Sasina i Mateusza Morawieckiego”. Zapewnił jednak, że nie jest planowana większa rekonstrukcja rządu.

Jarosław Kaczyński nadal w rządzie?

Lider Partii Republikańskiej został zapytany o pracę Jarosława Kaczyńskiego w kontekście sytuacji przy granicy polsko-białoruskiej. Europoseł PiS tłumaczył, że „nie ma potrzeby, aby wicepremier udawał się na granicę, jeśli byli tam m.in. minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak czy premier Morawiecki”. Bielan podkreślił, że „decyzja co do obecności Kaczyńskiego w rządzie należy do samego polityka i władz Prawa i Sprawiedliwości”.

