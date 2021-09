Jachira znów szokuje. „Maryja krzyczałaby daremnie całą noc”, „Przeprośmy jak za Jedwabne”

W poniedziałek Sejm zajął się rozpatrzeniem rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części dwóch województw, podlaskiego i lubelskiego, w związku z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Po blisko trzech godzinach obrad posłowie i posłanki zagłosowali nad ewentualnym uchyleniem wprowadzenia stanu wyjątkowego, ten wniosek jednak przepadł. Tym samym stan wyjątkowy pozostaje w mocy i potrwa 30 dni, licząc od 2 września 2021 roku.

Sejm. Klaudia Jachira – wystąpienie

Kontrowersyjne przemówienie z sejmowej mównicy wygłosiła Klaudia Jachira. – Ta izba przyzwoliła na milczenie na temat tego, co dzieje się na granicy. Tym samym wydaliśmy wyrok na te 32 osoby, które w Usnarzu wegetują głodne, zziębnięte, chore i spragnione – powiedziała posłanka Koalicji Obywatelskiej.

– Przez cały ten czas nie pojawił się tam wicepremier Jarosław Kaczyński, odpowiadający za bezpieczeństwo. Dlaczego? Bo jedynym realnym zagrożeniem dla tej tchórzliwej władzy jest prawda o tym, jak traktuje się tych ludzi. Tę prawdę przekazywali niezależni dziennikarze, aktywiści czy nieliczni posłowie. Dlatego wprowadzono stan wyjątkowy, a my musieliśmy wyjechać. Co z oczu, to z serca prawda? – dodała.

Sejm. Klaudia Jachira porównała polityków PiS do talibów

Według parlamentarzystki Polacy są narodem uchodźców, bo historia pokazuje, że co jakiś czas sami niszczymy swoją suwerenność. – Ci ludzie uciekali przed fanatyzmem religijnym i mają pecha, że na drodze do wolnego świata stanęła im fanatyczna Polska, bo czym się różni minister Czarnek, Wąsik, Ziobro czy Rydzyk od talibów? – pytała Klaudia Jachira.

– Jedni i drudzy wprowadzają państwo wyznaniowe, mając gęby pełne frazesów o miłości, a tak naprawdę są oprawcami. Może za 50 lat znajdzie się jeden sprawiedliwy i tak jak prezydent Kwaśniewski przeprosił za Jedwabne, przeprosi za Usnarz – oceniła.

W opinii posłanki KO „osoby, które przebywają na granicy polsko-białoruskiej cierpią dzisiaj i nie ma wątpliwości, że obecne polskie władze Jezusa też by nie wpuścili”. – Jego telefon byście zniszczyli, a Maryja krzyczałaby daremnie całą noc, jak dzisiaj jedna kobiet na granicy: „Błagam, pomóżcie nam. My tu umieramy” – podsumowała.

