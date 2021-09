Długa lista nieobecnych podczas głosowania ws. stanu wyjątkowego. Marek Suski komentuje

W poniedziałek 6 września w Sejmie odbyło się głosowanie nad wnioskiem opozycji o uchylenie rozporządzenia prezydenta ws. stanu wyjątkowego, który został wprowadzony w części województw: podlaskiego i lubelskiego. „Za” uchyleniem głosowało 168 posłów, „przeciw” – 247, a od głosu wstrzymało się 20 parlamentarzystów.

W głosowaniu nie wzięło udziału 25 posłów, w tym aż 12 z Koalicji Obywatelskiej, na co uwagę zwrócił Marek Suski. – To oznacza, że szaleństwo opozycji nie jest wszechogarniające i jest tam parę osób, które jednak uważają, że granic trzeba chronić; nie chcieli brać udziału w tym kompromitującym głosowaniu – powiedział polityk PiS, którego słowa cytuje tvp.info. – W tym całym nieszczęściu jest to jakieś drobne pocieszenie, że część osób nie wzięła udziału w tych antypolskich działaniach. Ja nikogo nie pytałem, dlaczego, będąc w Sejmie, nie zagłosował, ale przypuszczam, że nawet gdyby takie pytanie padło, nie byliby chętni podać prawdziwych powodów. Jedno jest pewne: było to absurdalne głosowanie – ocenił Marek Suski.

Dlaczego aż 12 posłów Koalicji Obywatelskiej nie wzięło udziału w głosowaniu? – Posiedzenie zostało zwołane w nadzwyczajnym trybie pomimo przerwy zarządzonej przez marszałek Sejmu do 15 września. Każdy z posłów indywidualnie usprawiedliwił swoją nieobecność – przekazał Borys Budka, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej, w rozmowie z tvp.info.

