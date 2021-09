Wakat w TK. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła nowy nabór

Jak podaje PAP, marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła nabór na nowego sędziego TK. Termin zgłaszania kandydatur mija 17 września. Nabór ma związek z upływem kadencji sędziego Leona Kieresa. Takiego zgłoszenia zgodnie z prawem dokonuje do marszałka Sejmu grupa posłów lub Prezydium Sejmu na 30 dni przed końcem kadencji odchodzącego sędziego. Choć sędziemu Leonowi Kieresowi kadencja upłynęła już w lipcu, zgłoszenia takie nie wpłynęły, a od tego momentu, stanowisko to pozostaje nieobsadzone.

Poprzednio nikogo nie zgłoszono

Jeszcze w lipcu PiS nabierał w tej sprawie wody w usta. – Nie potrafię odpowiedzieć, dlaczego do tej pory nie zgłoszono kandydatury. Generalnie nie jest to sprawa życia i śmierci, chociaż ten wybór powinien zostać dokonany. Pan mi to przypomniał. Też jestem zdziwiony. Zorientuję się – mówili posłowie PiS Marek Ast i Bartłomiej Wróblewski, cytowani przez RMF FM.

Opozycja z kolei wskazywała, że nie zamierza zgłaszać swoich kandydatów, aby nie legitymizować Trybunału Konstytucyjnego kierowanego przez Julię Przyłębską, który jej zdaniem nie powinien funkcjonować w tej formule.

Sędzia Leon Kieres orzekał w Trybunale Konstytucyjnym od lipca 2012 roku. W październiku 2020 r. był jednym z sędziów, którzy zgłosili zdanie odrębne do głośnych przepisów w sprawie aborcji embriopatologicznej. Kieres w przeszłości był prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, senatorem Platformy Obywatelskiej i członkiem Krajowej Rady Sądownictwa.

