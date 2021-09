Zbigniew Ziobro do dziennikarki „Faktów”: Odpowiem na to pytanie, kiedy spotkamy się w prokuraturze

We wtorek 7 września na konferencji prasowej w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odniósł się do wniosku Komisji Europejskiej o nałożenie kar finansowych na Polskę. Po głównej części wydarzenia dziennikarze mieli możliwość zadawania pytań związanych z tematem konferencji. – Czy w śledztwie dotyczącym afery mailowej został już przesłuchany premier, a jeśli nie, to kiedy zostanie przesłuchany? – zapytała dziennikarka „Faktów" TVN, wyłamując się z przytoczonej chwilę wcześniej zasady.

Pani redaktor, pani stacja doskonale zdaje sobie sprawę, że na tematy prokuratorskie zawsze bardzo chętnie odpowiadam na konferencji w budynku prokuratury. Rzeczywiście pełnię dwa różne urzędy, które łączą się z innymi też zasadami współpracy z państwem – rozpoczął odpowiedź Zbigniew Ziobro.

– Jeżeli na bieżąco państwo macie jakieś pytania, to Biuro Prasowe Prokuratury Krajowej jak i Biuro Prasowe Ministerstwa Sprawiedliwości jest zawsze do państwa dyspozycji. Natomiast w MS też regułą jest, iż odpowiadam na tematy związane ze sferą sądownictwa, natomiast jeżeli chodzi o prokuraturę (…) z przyjemnością odpowiem na to pytanie, kiedy spotkamy się w prokuraturze – kontynuował minister sprawiedliwości i prokurator generalny. – W międzyczasie ma pani możliwość zweryfikować swoje informacje w Biurze Prasowym Prokuratury Krajowej – podsumował Zbigniew Ziobro.

Czytaj też:

KE chce kar finansowych dla Polski. Rzecznik rządu zapowiada zmiany w wymiarze sprawiedliwości