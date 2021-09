Rafał Trzaskowski pożegnał zmarłego aktora. Wspominki polityka zepsuł błąd ortograficzny

„Jak byłem mały, mówiono: przystojny jak Belmondo. »Strach nad Miastem«, »Glina czy Łajdak«, »Zawodowiec«, »As nad asy« to tylko próbka. W filmach »noir« z zawadiackim przymróżeniem oka. W komediach – z poważnym przesłaniem. Pełen luzu czarodziej, doskonały artysta. Żegnaj Mistrzu” – pisał Rafał Trzaskowski 7 września. W ten sposób polityk chciał oddać hołd wybitnemu aktorowi, jednocześnie pokazując, jak ważną postacią był on w jego dzieciństwie. Na swoje nieszczęście popełnił jednak błąd w słowie „przymrużenie”, co od razu zostało wychwycone przez nieprzychylnych mu internautów.

twitter

„Pisz prezydencie po francusku, może będzie poprawniej” – sugerował jeden z użytkowników Twittera. „Rafał, może jesteś wysoki, ale ortografia słabiutka” – dodawał ktoś inny. Niektórzy wpis wiceprzewodniczącego PO odczytywali nawet jako przejaw narcyzmu. „Naprawdę żal z powodu śmierci wybitnego aktora zaczyna Pan od podkreślenia swojej urody?” – pytali. „»Mówiono przystojny jak Belmondo« a nie »mówiono o mnie przystojny jak Belmondo«. Czytanie ze zrozumieniem się kłania” – tłumaczyli inni.

Jean-Paul Belmondo

Jean-Paul Belmondo urodził się 9 kwietnia 1933 roku w Neuilly-sur-Seine. Był synem rzeźbiarza Paula Belmondo i artystki Sarah Rainaud-Richard. Zyskał rozgłos i uznanie, dzięki rolom w produkcjach takich jak: „Bądź piękna i milcz” z 1958 roku oraz „Na dwa spusty” z roku 1959 roku. Kluczowe dla rozbłysku jego kariery były role w „Do utraty tchu" (1960 rok), „Szalony Piotruś” (1965 rok) i „Podróż rozpieszczonego dziecka” (1988 rok). W czasie swojej pracy artystycznej Jean-Paul Belmondo zagrał w ponad 80 filmach – podaje Reuters.

Czytaj też:

Sondaż. Kogo Polacy widzą w roli lidera opozycji? Złe wieści dla Hołowni