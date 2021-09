Paweł Kukiz zarzuca opozycji, że nie chciała wykorzystać chaosu w Sejmie. „Nikt nie przyszedł porozmawiać”

Paweł Kukiz pierwszy raz od dawna (a właściwie od głośnego głosowania w Sejmie, po którym był ostro krytykowany przez przedstawicieli opozycji, ale i kolegów z branży muzycznej) wystąpił w mediach. We wtorek wieczorem był gościem Polsat News.

Prowadzący rozmowę Bogdan Rymanowski dopytywał Kukiza, czy zdaje sobie sprawę, że to na jego barkach spoczywa chybotliwa większość rządzących w Sejmie (klub PiS nie ma formalnej większości, liczy 227 posłów i posłanek, koło Kukiz'15 ma czterech posłów). – Powiem zupełnie szczerze, znacznie bardziej przytłoczyła mnie świadomość tego faktu, niż cały hejt – odpowiedział.

Czytaj też:

PiS z pomocą Kukiza ograł opozycję. Burza w sieci. „Najstarszy zawód świata”, „Ile dostanie?”

Kukiz krytykuje opozycję. „Nikt nie podszedł do mnie porozmawiać”

Paweł Kukiz stwierdził, że cała fala krytyki, która na niego spadła, zaczęła się od opozycji. Jak opowiadał, „ubolewa” nad tym, że w trakcie głosowania z 11 sierpnia nikt z opozycji nie przyszedł do niego, by spróbować jakoby „przeciągnąć” go na swoją stronę.

– Ubolewam nad tym, że opozycja, zamiast dążyć do rozmów, zamiast przedstawić mi propozycje ustaw proobywatelskich (...). Przecież oni potrafią liczyć (...). Była bardzo długa przerwa, nikt z opozycji nie przyszedł do mnie porozmawiać, spróbować wykorzystać tę sytuację – powiedział.

Jak przyznał polityk, takich propozycji współpracy nie było ani przed ani w trakcie posiedzenia, dlatego też wyraził pewne zdziwienie. – W tej chwili z tymi moimi trzema głosami opozycja może przegłosować każdą ustawę – skwitował.

W trakcie wizyty w Polsat News Paweł Kukiz przypomniał też, że jego współpraca z PiS opiera się na głosowaniu według zasady „ustawa za ustawę”, czyli jeśli jego projekty ustaw nie zostaną przyjęte w Sejmie, to on i jego posłowie nie zagłosują później razem z klubem Prawa i Sprawiedliwości.

Czytaj też:

Kukiz zapowiada, że może nie zagłosować razem z PiS. Przypomniał warunki współpracy