Sienkiewicz: Chyba tylko orły nad Tatrami i ryby w Bałtyku nam nie wypowiedziały wojny hybrydowej

Na antenie telewizji TVN24 były szef MSWiA Bartłomiej Sienkiewicz został poproszony o komentarz do postawy polskich władz w kolejnych sporach z Unią Europejską, a zwłaszcza wznowionego niedawno starcia ws. Izby Dyscyplinarnej SN. – Jarosław Kaczyński z polskimi biskupami rządzą polskimi pieniędzmi i oddzielają coraz bardziej polskie społeczeństwo od Unii Europejskiej i od Zachodu tak naprawdę. To jest istota tego, co się stało – mówił, tłumacząc zamieszanie powstałe wniosku KE o finansowe ukaranie Polski.

Sienkiewicz wyśmiał słowa ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który mówił o unijnej agresji na Polskę i kolejnej już w krótkim okresie wojnie hybrydowej. – Nie tak dawno słyszeliśmy z ust tego samego polityka, że mamy do czynienia z nową wojną hybrydową. Problem polega na tym, że następuje bardzo gwałtowna dewaluacja tego bardzo poważnego zagrożenia w naszym regionie – mówił polityk KO.

– Ponieważ cały wczoraj Sejm był poświęcony wojnie hybrydowej z Białorusią i z Rosją, a równocześnie się dowiadujemy, że prowadzimy wojnę hybrydową z Unią Europejską. W takim razie chyba tylko orły nad Tatrami i ryby w Bałtyku nam nie wypowiedziały wojny hybrydowej. To nie jest żart, to jest jakaś ponura burleska na naszych oczach. Śmiertelnie niebezpieczna dla podstawowych interesów Polski – oceniał Bartłomiej Sienkiewicz.

