Janusz Kowalski proponuje nowy bat na sędziów. „Wszystkich, którzy politykują, wyrzucić z pracy”

Przypomnijmy, że we wtorek 7 września Komisja Europejska zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości UE o nałożenie na Polskę kar finansowych. Powodem jest niewykonywanie przez nasz kraj lipcowego wyroku TSUE, w którym nakazano zawieszenie działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

O komentarz do sprawy Polskie Radio 24 poprosiło posła Janusza Kowalskiego z Solidarnej Polski, zasiadającego w klubie parlamentarnym PiS. Jego zdaniem, za „chaos w wymiarze sprawiedliwości” odpowiada „garstka rozpolitykowanych sędziów”. Jak dodał, PiS ma mandat do rządzenia, dlatego partia powinna wrócić do tematu reform w wymiarze sprawiedliwości i dokończyć to, co zostało rozpoczęte przez środowisko skupione wokół ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Janusz Kowalski proponuje: Wyrzucić „politykujących” sędziów z pracy, zakazać publicznego wypowiadania się

– Trzeba przyjąć dziewięć projektów ustaw, które leżą w szufladzie pana ministra Zbigniewa Ziobry i radykalnie zmienić wymiar sprawiedliwości w tym obszarze. Wszystkich sędziów, którzy politykują, którzy bronią swoich korporacyjnych interesów, którzy są nielojalni wobec Rzeczpospolitej Polskiej, absolutnie należy wyrzucić z pracy. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości – stwierdził. – Nie będą sędziowie wchodzić w obszar władzy ustawodawczej i wykonawczej. To jest anarchia. Trzeba temu fatalnemu standardowi powiedzieć zdecydowane „nie”. Koniec z tym – dodał.

Dopytywany przez dziennikarza, co dokładnie ma na myśli poprzez swoją propozycję o wyrzucaniu sędziów z pracy, Janusz Kowalski podzielił się swoim radykalnym pomysłem. – Jestem zwolennikiem tego, aby być może wprowadzić jakieś zasady prawne i zakaz wypowiadania się publicznego przez sędziów, ponieważ sędziowie nadużywają tego i po prostu wypowiadają się politycznie. Przecież w „Gazecie Wyborczej”, TVN-ie w zasadzie prawie codziennie jest jakaś wypowiedź sędziego, który atakuje polski rząd lub polski parlament – powiedział.

