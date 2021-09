Rolnicy dołączą do protestu medyków. Michał Kołodziejczak: To nie będzie jakaś tam pokojowa manifestacja

Przypomnijmy, że 11 września medycy z całej Polski mają przybyć do Warszawy, żeby wspólnie walczyć o polepszenie warunków pracy. Zależy im na większej dostępności leczenia, uczciwym systemie płac i szeregu zmian systemowych, które mają umożliwić lepszą opiekę nad pacjentami. Przedstawiciele zawodów medycznych zapowiedzieli, że na terenie miasta powstanie tzw. białe miasteczko. Planowany jest też wielki przemarsz na trasie Ministerstwo Zdrowia – Sejm.

Michał Kołodzieczak: To nie będzie jakaś tam pokojowa manifestacja

Jak wynika z komunikatu Agrounii, i rolnicy zamierzają przyłączyć się do zapowiadanej przez medyków demonstracji. – My rolnicy idziemy z pełnym poparciem dla medyków, ale przypominam, że idziemy z naszymi postulatami. Pamiętajcie: będzie Agrounia, będą fajerwerki. To nie będzie jakaś tam pokojowa manifestacja. My zaznaczymy się tutaj mocno – zapowiedział lider Agrounii Michał Kołodziejczak.

Lider Agrounii zapowiedział także zbiórkę o 11:30 na placu Krasińskich w Warszawie, by z tego miejsca przejść dalej w kierunku budynku Ministerstwa Zdrowia. Główny protest startuje z kolei o godz. 12:00. – Jednoczmy się – apelował Kołodziejczak.

