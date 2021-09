Paweł Kukiz odpowiada Kubie Wojewódzkiemu. „To jest dopiero sprawa perfidna”

– Chcę pana spytać, czy stracił pan dużo przyjaciół w ciągu ostatniego miesiąca – powiedział Robert Mazurek, zwracając się do Pawła Kukiza. – Ja mam niewielu przyjaciół – stwierdził w odpowiedzi muzyk. – I ich pan nie stracił? – dopytywał dziennikarz prowadzący „Poranną rozmowę RMF FM”. – Nigdy nie miałem numeru do Panasewicza w telefonie. Nie mam po prostu numerów do ludzi, którzy karierę zaczynają, wie pan, na Festiwalu Piosenki Radzieckiej – kontynuował Paweł Kukiz.

Przypomnijmy – niedawno Janusz Panasewicz w ostrych słowach zwrócił się do Pawła Kukiza. „ Zawsze byłem wstrzemięźliwy co do tego osobnika (wiadomo; muzyk, fajny kolega etc.) ale to, co stało się dziś, na oczach ludzi, jest jednoznaczne. Wstydzę się każdego dnia, kiedy przyszło mi podać ci rękę, ty gnoju” – napisał Panasewicz, odnosząc się do wydarzeń z posiedzenia Sejmu, na którym doszło do głośnej reasumpcji, a następnie przyjęcia tzw. lex TVN.

Paweł Kukiz odpowiada Kubie Wojewódzkiemu

Robert Mazurek nawiązał także do wypowiedzi Kuby Wojewódzkiego. – Kuba Wojewódzki również postanowił zostać etykiem i powiedział, że to jest jakiś rodzaj moralnego bankructwa – powiedział dziennikarz. – Dla mnie moralnym bankructwem jest nakręcanie oglądalności swojego programu kosztem człowieka, którego się hejtowało. Wiele osób mnie pytało, kiedy będę u Wojewódzkiego. Ja mówię: ale ja nie mam pojęcia, u jakiego Wojewódzkiego. „No bo wszędzie pisze, jakby sugeruje, że będziesz w jego programie”. To jest dopiero sprawa perfidna – ocenił Paweł Kukiz na antenie RMF FM.

W ten sposób Paweł Kukiz nawiązał do jednego z niedawnych wpisów Kuby Wojewódzkiego, który niektórzy internauci odebrali jako zapowiedź programu, w którym miałby wziąć udział Paweł Kukiz. Ostatecznie polityk nie pojawi się w show TVN.

Czytaj też:

Paweł Kukiz apeluje do Donalda Tuska. „Gwarantuję panu, że zagłosujemy za tym referendum”