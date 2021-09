Nowy sondaż partyjny. Zjednoczona Prawica liderem, tylko pięć formacji w Sejmie

Pracownia IBRiS przeprowadziła na zlecenie „Wydarzeń” Polsatu sondaż, w którym respondentów zapytano o to, które partie poparliby, jeśli do wyborów doszłoby w najbliższą niedzielę. Wyniki badania opublikowała w środę 8 września Interia, zrobiła to jeszcze przed wieczornym wydaniem „Wydarzeń”.

Wśród badanych znalazło się najwięcej zwolenników Zjednoczonej Prawicy (Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska) – 36,5 proc. respondentów zagłosowałoby na tę formację (to wzrost o 1 punkt procentowy względem analogicznego badania dla „Wydarzeń”). Drugie miejsce przypadło Koalicji Obywatelskiej (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni), z poparciem rzędu 23 proc. (spadek o 1,3 punktu procentowego).

Na podium uplasowałaby się jeszcze Polska 2050 Szymona Hołowni, którą wskazało 11,3 proc. ankietowanych.

Sondaż IBRiS dla „Wydarzeń” Polsatu. Ile partii w Sejmie, kto pod progiem?

Według sondażu na akces do Sejmu mogłyby liczyć jeszcze zaledwie dwie formacje: Lewica z 8,5 proc. poparcia (Nowa Lewica/SLD i Wiosna oraz Razem) i Konfederacja – 7,6 proc. głosów (to koalicja Ruchu Narodowego z KORWiN).

Progu wyborczego nie udałoby się przekroczyć PSL-Koalicji Polskiej, które otrzymało zaledwie 2,9 proc. głosów w sondażu. Jeszcze gorzej wypada Porozumienie Jarosława Gowina, które popiera tylko 0,3 proc. respondentów.