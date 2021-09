Biedroń zaproponował SMS-a do Jana Pawła II. „To jak to było z tym tuszowaniem pedofilii?”

W ramach konkursu z języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych dzieci miały napisać SMS-a do nieżyjącego papieża, Jana Pawła II. Zadanie pojawiło się na etapie wojewódzkim w roku szkolnym 2020/2021 i zmagały się z nim dzieci z Podkarpacia. „Wyobraź sobie, że wysyłasz wiadomość SMS do Jana Pawła II. Wpisz pytanie, które cię nurtuje. Napisz odpowiedź SMS Jana Pawła II, uwzględniając przesłanie prawdy i nadziei. Użyj poprawnie przynajmniej pięć różnych znaków interpunkcyjnych” – brzmiało dokładnie polecenie, które przytoczyliśmy w oryginale – z zaznaczonym błędem.

Swoją wersję wiadomości tekstowej do papieża Polaka zaproponował europoseł Robert Biedroń, jeden z liderów Lewicy. „To nie fejk. To prawdziwe zadanie z olimpiady z języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych” – pisał na Twitterze. „To jak to było z tym tuszowaniem pedofilii?” – pytał polityk. „A Wy? Co byście napisali do Jana Pawła II w SMS-ie?” – zachęcał internautów do kreatywności.

„Co czuje jak jego najwierniejsze owieczki brukają jego nauki” – proponował jeden z komentujących. „Zagadaj tam u góry z kim trzeba i poproś żeby Lewica już nigdy nie weszła do Sejmu” – dodawał ktoś inny. „Dlaczego ukrywałeś pedofilię w kościele” – pytała kolejna osoba. „Jak tam po drugiej stronie?” – proponował jeszcze inny internauta.

