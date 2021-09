Bitwa na billboardy. Tajemniczy zwolennicy Przemysława Czarnka wyszli ze swoją inicjatywą

Przypomnijmy, że już w sierpniu w kilku miastach pojawiły się billboardy krytyczne wobec działań ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Mogliśmy je również zobaczyć w sieci, gdzie były intensywnie dystrybułowane. Za kampanię odpowiada Akcja Demokracja, która finansuje drukowanie billboardów z wpłat aktywistów wspierających organizację. Na facebookowej stronie zbiórki organizatorzy informują, że zebrali ponad 12 tys. zł na rzecz kampanii. Powstała również mapa, na której widzimy, gdzie rozwieszono plakaty.

Zwolennicy Przemysława Czarnka wyszli z nową inicjatywą

Teraz jednak pojawiły się nowe billboardy – donosi dziennikarka TVN24. Plakaty o treści „Rodzice za Czarnkiem” pojawiły się bowiem w Lublinie – rodzinnym mieście ministra. Na billboardach brakuje jednak informacji o tym, kto organizuje całą akcję. Organizatorzy podpisali się jako „normalni rodzice o normalnej szkole” i #CzarnekTeam (drużyna Czarnka – przyp. red.). Na plakacie nie widnieje żaden odnośnik do kontaktu z organizatorami, także w sieci na próżno szukać wskazówek na ten temat.

Dziennikarka TVN24 skontaktowała się z ministerstwem Czarnka, by zapytać, czy to z tego środowiska finansowana jest cała akcja. #TeamCzarnek to bowiem hashtag używany niegdyś przez bliskich współpracowników szefa resortu edukacji. Jak jednak powiedział stacji szef gabinetu politycznego Czarnka Radosław Brzózka, pieniądze na kampanię popierającą ministra nie płyną z MEiN.

