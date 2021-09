Ryszard Terlecki zasugerował polexit? Jest reakcja rzecznika rządu

Przypomnijmy, że podczas jednego z paneli na Forum Ekonomicznym w Karpaczu wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS) dość enigmatycznie wypowiedział się na temat aktualnego konfliktu między Polską a Komisją Europejską. KE wystąpiła bowiem do TSUE z wnioskiem o nałożenie na Polskę kar finansowych za niezastosowanie się do orzeczenia Trybunału. TSUE wezwał Polskę do zawieszenia działalności Izby Dyscyplinarnej SN, co wciąż się nie stało.

– Powinniśmy myśleć nad tym, jak możemy współpracować, żebyśmy wszyscy byli w Unii. Ale żeby ta Unia była taka, jaka jest dla nas do przyjęcia, bo jeżeli pójdzie tak, jak się zanosi, że pójdzie, to... No to musimy szukać rozwiązań drastycznych – skomentował Ryszard Terlecki w Karpaczu. – Brytyjczycy pokazali, że dyktatura brukselskiej biurokracji im nie odpowiada i się odwrócili i wyszli. My nie chcemy wychodzić, u nas poparcie dla Unii jest bardzo silne, ale nie możemy dać się... zapędzić w coś, co ograniczy naszą wolność i nasz rozwój – dodał.

Piotr Müller odnosi się do słów Ryszarda Terleckiego

Słowa wicemarszałka zostały jednak odebrane jako zapowiedź ewentualnego polexitu lub innej jego formy uwzględniającej dalszą eskalację konfliktu między Polską a Komisją Europejską. O słowa jednego z czołowych polityków PiS został zapytany w programie „Tłit” WP rzecznik rządu Piotr Müller.

– Popieramy UE w której jesteśmy, która działa zgodnie z zasadami, która jest korzystna dla wszystkich państw członkowskich – powiedział. – Jesteśmy za tym, żeby Polska była członkiem UE, ale jednocześnie, żeby odgrywała podmiotową rolę – dodał. Jak wskazał, ścieżka brytyjska nie byłaby korzystnym rozwiązaniem dla Polski. – To nie jest tak, jak za czasów Tuska, że jesteśmy w UE i będziemy robić wszystko, co nam mówią, w chwili, gdy czasami narzucają nam niekorzystne rozwiązania legislacyjne i że będziemy to akceptować – nie. My też mamy swoje prawa w ramach UE, w ramach procesu legislacyjnego i powinniśmy z nich korzystać – kontynuował.

