NA ŻYWO: Senat debatuje nad Lex TVN

facebook

Sejm przyjął Lex TVN

W środę 11 sierpnia po kontrowersyjnej reasumpcji głosowania ws. odroczenia obrad do września (Marszałek Elżbieta Witek powtórzyła wygrane przez opozycję głosowanie, a PiS „zwerbował” w tym czasie posłów Kukiz'15 – red.), Sejm przyjął ustawę „lex TVN”, czyli nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, która zmienia zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Senat odrzuci Lex TVN?

6 września senackie komisje: Kultury i Środków Przekazu, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Ustawodawcza wniosły o odrzucenie Lex TVN w całości. Do zdania komisji może się przychylić Senat.

- W Sejmie działo się dużo wokół tej ustawy, łącznie z reasumpcjami głosowania, co do których legalności są bardzo poważne wątpliwości. Są także poważne wątpliwości co do meritum tej ustawy i trybu jej uchwalenia. Mamy poważne ekspertyzy prawne, w tym ekspertyzę doradców zespołu ds. kontroli konstytucyjności prawa, która pracuje przy marszałku Senatu - przekazał marszałek Senatu. Tomasz Grodzki dodał, że z jego informacji wynika, że ustawa Lex TVN zostanie zawetowana już w Senacie.

Będzie weto prezydenta Andrzeja Dudy?

Jeśli Lex TVN trafi na biuro prezydenta w formie, w której Sejm przekazał ją do Senatu lub w zbliżonej, to Andrzej Duda zawetuje tę ustawę – dowiedział się portal Gazeta.pl. Otoczenie głowy państwa powiedziało w rozmowie z portalem, że „nawet trudno sobie wyobrazić, co trzeba byłoby zmienić w tej ustawie, żeby prezydent mógł ją podpisać”. Komentując przyjętą przez Sejm ustawę medialną Andrzej Duda stwierdził, że „ jest to kontrowersyjne rozwiązanie, które jest niezrozumiałe dla naszych amerykańskich partnerów”.

Czytaj też:

Mazurek wypomniał Rozenkowi niechlubny wynik. „Chce pan powiedzieć, że jestem beznadziejnym politykiem?”