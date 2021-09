Terlecki tłumaczy się ze swoich słów. „Szopka wymyślona przez PO i TVN24”

Ogromne kontrowersje wywołały słowa wicemarszałka Sejmu z PiS, które padły podczas jednego z paneli na Forum Ekonomicznym w Karpaczu. – Powinniśmy myśleć, nad tym, jak najdalej możemy i jak najbardziej możemy współpracować, żebyśmy wszyscy byli w Unii. Ale żeby ta Unia była taka, jaka jest dla nas do przyjęcia, bo jeżeli pójdzie tak, jak się zanosi, że pójdzie, to musimy szukać rozwiązań drastycznych. Brytyjczycy pokazali, że dyktatura brukselskiej biurokracji im nie odpowiada i się odwrócili i wyszli. My nie chcemy wychodzić, u nas poparcie dla Unii jest bardzo silne, dla uczestnictwa w Unii, ale nie możemy dać się zapędzić w coś co ograniczy naszą wolność i nasz rozwój – ocenił Ryszard Terlecki.