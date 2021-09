Suski: Polska walczyła z okupantem sowieckim, będziemy walczyć z okupantem brukselskim

„Podczas dzisiejszych uroczystości 76 rocznicy uwolnienia żołnierzy Armii Krajowej z więzienia UB w Radomiu złotousty poseł Prawo i Sprawiedliwość wygłosił przemówienie, które przejdzie do historii” – napisał na Facebooku poseł KO Konrad Frysztak i przytoczył główne punkty wystąpienia wiceprzewodniczącego klubu PiS. Oprócz lokalnej polityki, znalazły się tam też mocne słowa w sprawie obecnego konfliktu rządu z Unią Europejską.

„I najlepsze na koniec: będziemy walczyć z okupantem brukselskim. Poseł Suski uważa Unię Europejską za OKUPANTA. Oni naprawdę chcą nas wyprowadzić z europejskiej wspólnoty. Marek Suski nie ukrywa, że za wszelką cenę chce zdobyć władzę w Radomiu. Czy nasze miasto ma mieć twarz posła Suskiego? Proszę, udostępniajcie ten materiał. Niech wszyscy się dowiedzą, kim są ludzie PiS” – pisał Frysztak.

Suski nazywa Unię Europejską „okupantem”

Co dokładnie powiedział poseł Suski? – Czasem się zdarza się tak, że ich dzieci czy wnuki sprawuj władzę. Czasem zdarza się tak, że nie wydają zgody na takie zgromadzenia, tak jak prezydent Radomia i to otoczenie, które dzisiaj rządzi Radomiem. No niestety tam są dzieci milicjantów, Milicji Obywatelskiej. Mamy niestety również takich, którzy podczas radomskiego czerwca, gdzie robotnicy radomscy wystąpili przeciwko drakońskiej władzy komunistycznej, byli szefami Milicji Obywatelskiej i dzisiaj ich dzieci też są po tamtej stronie – mówił.

– Ale drodzy państwo Polska nielegalna walczyła w czasie II wojny światowej z jednym okupantem, walczyła z okupantem sowieckim, będziemy walczyć z okupantem brukselskim. Bruksela przysyła nam namiestników, którzy mają doprowadzić Polskę do porządku, rzucić nas na kolana, żebyśmy byli może landem niemieckim, a nie dumnym państwem wolnych Polaków – dodawał Suski.

