Lider PO uderza w PiS. „Mam wrażenie, że Polską rządzą nieznośne bachory”

Politycy koalicji rządzącej coraz częściej krytykują obecność Polski w UE. – Nikt nie powinien mieć takiego spokoju, że Polska już zawsze będzie w UE. Możemy opuścić Wspólnotę szybciej, niż to się komukolwiek wydaje właśnie przez to wylatywanie wszystkiego z rąk PiS-owskiej ekipie. Od czasu brexitu wiemy, że UE przeszła od czasu rozszerzania się do fazy stagnacji. Przypomnę, że ci, którzy proponowali referendum w Wielkiej Brytanii chcieli ją uchronić od opuszczenia UE, a nie do niego doprowadzić – powiedział Donald Tusk w rozmowie z TVN24.

Tusk: Dzisiejsze elity rządzące Polską mają poważny dylemat

Według lidera PO dzisiejsze elity rządzące Polską mają poważny dylemat. – Większość z nich jest przekonana, że UE jest przykrą koniecznością. Myślą, żeby uwolnić się od tej „okupacji”, jak to mówił Marek Suski. Jeśli nie to plan polityczny, to na pewno emocjonalna inwencja. Tego typu katastrofy jak brexit czy polexit często zdarzają się nie dlatego, że ktoś to zaplanował, ale dlatego, że nie potrafił stworzyć mądrej alternatywy – wyjaśnił były szef Rady Europejskiej.

Tusk o „hazardowej” polityce PiS

Zdaniem Donalda Tuska to, co dzisiaj charakteryzuje politykę PiS w kwestiach międzynarodowych to niepotrzebny hazard. – Kwestionowanie sensu obecności Polski w UE ma swoje konsekwencje. Mam takie wrażenie, że Polską rządza nieznośne bachory, które stać na wypowiedzenie każdej herezji. To, czego powinniśmy się bać, to że te słowa mogą mieć poważne konsekwencje. Polska może przestać być członkiem Unii Europejskiej szybciej, niż to się komukolwiek wydaje – ocenił przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Według Tuska „front w sprawie wymiaru sprawiedliwości nie jest między Polską a Unią Europejską a władzą i Polakami” i „w tym sporze Komisja Europejska stoi po stronie Polaków”. – Zmiany w sądownictwie przeprowadzone przez Zbigniewa Ziobrę są przeciwko interesom każdego obywatela. Rząd działa wbrew interesowi Polaków – mówił.

– Wierzę, że PiS jest przejściowym problemem i jeśli się zorganizujemy, jesteśmy w stanie przy okazji kolejnych wyborów zakończyć tę smutną historię z rządami partii Jarosława Kaczyńskiego – podsumował.

