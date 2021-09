Hołownia: Suski powinien udać się do Brukseli z oddziałem zbrojnym i uwolnić Zalewską, Kempę i Brudzińskiego

Przypomnijmy, że poseł Marek Suski w czwartek 9 września stwierdził, że Polska będzie „walczyć z okupantem brukselskim”. Jego słowa nagrał i zamieścił w sieci opozycyjny poseł Konrad Frysztak.

– Polska nielegalna walczyła w czasie II wojny światowej z jednym okupantem, walczyła z okupantem sowieckim, będziemy walczyć z okupantem brukselskim. Bruksela przysyła nam namiestników, którzy mają doprowadzić Polskę do porządku, rzucić nas na kolana, żebyśmy byli może landem niemieckim, a nie dumnym państwem wolnych Polaków – mówił Suski podczas uroczystości 76. rocznicy uwolnienia żołnierzy Armii Krajowej z więzienia UB w Radomiu.

Szymon Hołownia ma „radę” dla Suskiego

Do słów posła odniósł się w programie „Graffiti” Polsat News lider Polski 2050 Szymon Hołownia. – Myślę, że po swoich słowach, Marek Suski powinien zrobić dwie rzeczy: udać się do Brukseli z oddziałem zbrojnym i uwolnić przetrzymywanych przez władze okupacyjne Annę Zalewską, Beatę Kempę, Joachima Brudzińskiego i innych przetrzymywanych za kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie – powiedział.

– Suski bredzi. Jeśli jest w takiej awangardzie intelektualnej, że czuje się okupowany przez UE, to zapraszam go na wolność, do Mińska. Tam będzie szczęśliwym i spełnionym człowiekiem – dodał.

